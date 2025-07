Beautiful, anticipazioni dal 13 al 19 luglio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 13 a sabato 19 luglio 2025

In ospedale arrivano Ridge, Brooke e Steffy, accolti da Bridget e Finn che li accompagnano al capezzale di Eric, ancora ricoverato in terapia intensiva. Tutti si stringono attorno al patriarca della Forrester Creations con parole di speranza e incoraggiamento, nella speranza che possa riprendersi. È però la voce di Ridge a sembrare scuotere Eric, che socchiude leggermente gli occhi. Per Ridge è un segno quasi soprannaturale e, rivolgendosi al padre ancora incosciente, gli chiede se sia pronto a essere lasciato andare.

Eric (John McCook), ancora intubato, lascia però ben sperare la famiglia e i medici con quel piccolo segno di vita. Finn (Tanner Novlan) e Bridget (Ashley Jones) ritengono sia giunto il momento di procedere con l’estubazione per verificare se Eric sia in grado di respirare autonomamente, altrimenti le conseguenze potrebbero essere gravi sia a livello cognitivo che per il rischio di infezioni. Tutti si trovano d’accordo, ma devono attendere il parere definitivo dello specialista.

Nel frattempo, a casa di Eric, Katie, Zende, Luna e R.J. si dedicano agli addobbi natalizi, come richiesto da Donna. L’atmosfera, tuttavia, resta cupa. In ospedale, ricevuto il via libera, Finn e Bridget procedono a rimuovere il respiratore a Eric. Sono attimi di grande tensione, fino a quando Eric non riesce a respirare da solo. Il sollievo è generale e l’intera famiglia si abbraccia, gridando al miracolo nella magica atmosfera del Natale. Brooke si affretta a informare il resto dei familiari del tanto atteso risveglio. Steffy ringrazia commossa Finn per aver salvato la vita al nonno. Anche Hope e Thomas commentano insieme il miglioramento di Eric. Thomas è molto scosso dalla malattia e dalla paura di perderlo, ma Hope gli è sempre rimasta vicina, confortandolo e sostenendolo. Lei ora è più serena e lo invita a tirare finalmente un sospiro di sollievo.

Ridge, tuttavia, è combattuto. Continua a interrogarsi sulla decisione di sottoporre Eric alla terapia sperimentale proposta da Finn. Il padre gli aveva affidato l’incarico di decidere per lui nel caso non fosse stato più in grado di farlo, esprimendo il desiderio di andarsene con dignità, senza trascinarsi in una vita priva di senso. Ridge teme ora che il padre, una volta dimesso, possa non essere più l’uomo di un tempo, incapace di lavorare, di vivere il matrimonio e tutte quelle cose che Eric amava e a cui non avrebbe mai voluto rinunciare. Brooke (Katherine Kelly Lang) cerca di rassicurarlo, dicendosi certa di aver fatto la scelta giusta nel concedergli un’altra possibilità.

Steffy, nel frattempo, confida a Finn la sua preoccupazione per Thomas. La malattia del nonno e le continue tensioni lo hanno destabilizzato e lei teme che, in questa situazione di fragilità, possano riemergere i suoi comportamenti ossessivi. Aggiunge che il fratello è ancora innamorato di Hope, la quale però non sembra ricambiare con la stessa intensità e non intende impegnarsi seriamente con lui. In un momento tanto delicato, questo potrebbe avere conseguenze pesanti sulla salute mentale di Thomas.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) affronta Hope (Annika Noelle), chiedendole senza mezzi termini se ama davvero Thomas (Matthew Atkinson). Thomas interviene per interrompere la sorella, ribadendo di essere adulto e di non aver bisogno di essere protetto. Ridge (Thorsten Kaye) si reca al capezzale di Eric, ma scopre da Finn (Tanner Novlan) che è stato portato a fare degli esami. Approfitta allora per ringraziarlo di aver salvato il padre, ma gli confida anche i suoi dubbi e le sue paure. Avrebbe sperato in un recupero più evidente e si chiede se Eric potrà mai tornare l’uomo di una volta. Finn ammette di non poter dare certezze, ma lo invita a considerare il fatto che Eric è ancora in vita, e già questo è un buon segno.

Hope confida a Steffy di essere felice della sua relazione con Thomas, ma precisa che si tratta di questioni personali che non la riguardano. Successivamente ne parla anche con Ridge, che le chiede cosa provi davvero per suo figlio. Hope ribadisce di voler vivere il presente e di aver bisogno di tempo per capire i propri sentimenti. Steffy insiste con Thomas, esprimendo il timore che il suo amore per Hope possa sfociare di nuovo in ossessione. Thomas si innervosisce e discute animatamente con lei, finché Finn non interviene per difendere la moglie. Poco dopo, però, è costretto a lasciare la discussione per occuparsi di un nuovo paziente. Intanto, Hope e Ridge continuano a confrontarsi in un altro ufficio sullo stesso delicato argomento…