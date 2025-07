Beautiful, anticipazioni dal 20 al 26 luglio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 20 a sabato 26 luglio 2025

Ridge è in ansia perché sa che Hope non prova per Thomas lo stesso amore che lui nutre per lei, e teme che questo possa far soffrire il figlio, riportandolo nello stato ossessivo di qualche anno prima. Hope però lo rassicura: Thomas è molto cambiato, e sebbene non possa promettere nulla sulla durata del loro rapporto, è convinta che lui stia affrontando bene la situazione. Inoltre, gli ribadisce che quella è una questione che riguarda solo lei e Thomas. Ridge, allora, smette di insistere, anche perché Hope gli garantisce di aver lasciato alle spalle il dolore per tutto ciò che Thomas le aveva fatto, compreso il terribile segreto su Beth, quando le nascose che sua figlia era viva.

Nel frattempo, Thomas e Steffy hanno un confronto dai toni più pacati rispetto al passato. Thomas le chiede di non intromettersi più nella sua relazione con Hope e di trasmettere lo stesso messaggio anche a Finn. Proprio Finn ha appena incontrato un nuovo paziente: Xander Avant, un ex stagista della Forrester coinvolto anni prima, insieme a Zoe, nel piano di Thomas per impedire che Hope scoprisse che la figlia era viva ed era stata adottata da Steffy. Xander non ha mai smesso di sospettare che Thomas abbia avuto un ruolo nella morte di Emma Barber, la nipote di Justin Barber, che aveva minacciato di svelare la verità e poi era rimasta uccisa in un incidente stradale.

Quando Xander vede nello studio di Finn una foto delle nozze tra lui e Steffy, è scosso dai ricordi e decide di raccontare la sua versione: è convinto che Thomas abbia causato intenzionalmente l’incidente in cui Emma perse la vita, e, nonostante sia riuscito a sottrarsi alle accuse, resta secondo lui un uomo pericoloso. Xander mette in guardia Finn, esortandolo a stare molto attento.

Steffy, nel frattempo, confida a Ridge tutte le sue perplessità sul rapporto tra Thomas e Hope: non vuole che tornino insieme perché è certa che Hope non lo ami davvero e che il suo comportamento, condizionato dalla fine del matrimonio con Liam, possa far ricadere Thomas in un vortice autodistruttivo. Brooke, di ritorno da una riunione, ascolta parte della conversazione e si schiera subito dalla parte di Steffy, temendo per la figlia e per le possibili conseguenze su Thomas. Ridge è l’unico a dissentire, cercando di far capire loro che i due sono adulti e che forse meritano una possibilità di felicità, visto quanto tempo è trascorso.

Nel frattempo, Thomas fa una proposta di matrimonio a Hope, donandole uno splendido anello. Lei, pur legata a lui, non se la sente di accettare e gli chiede tempo per comprendere meglio i propri sentimenti. Thomas però si dimostra paziente, le chiede di tenere l’anello come ciondolo vicino al cuore e di non parlarne a nessuno per il momento.

A “Il Giardino”, Bill racconta a Liam di avere un appuntamento con Poppy, la madre di Luna. Intanto Luna e R.J. discutono delle preoccupazioni su Bill, mentre Poppy è incerta se accettare o meno l’invito. Luna la incoraggia a uscire con lui per chiarire se davvero si sono già conosciuti in passato. Bill, entusiasta, ammette di averla rintracciata attraverso Luna, che lavora come stagista alla Forrester Creations, e confessa di essere convinto di averla incontrata anni prima, al punto da voler approfondire la loro conoscenza.

Nel frattempo, Finn e Steffy riprendono il discorso su Thomas. Finn è turbato dopo il colloquio con Xander, mentre Steffy difende a spada tratta il fratello, ritenendo che l’incidente di Emma sia stato solo una tragica fatalità e che Xander sia mosso da sete di vendetta. Finn, però, resta preoccupato sia per Hope, visto il passato tormentato di Thomas, sia per la possibilità che la situazione degeneri. Steffy gli chiede di fidarsi, ma lui rimane inquieto.

Alla Forrester Creations, Hope e Thomas parlano nuovamente della loro relazione. Hope preferisce mantenere segreta la proposta per evitare reazioni ostili. Thomas accetta, ma spera che un giorno lei possa amarlo quanto lui ama lei. Steffy, sempre più in ansia per la relazione del fratello, teme che se Hope dovesse allontanarlo, Thomas potrebbe perdere di nuovo il controllo.

Intanto, l’appuntamento tra Bill e Poppy procede, e lui le confessa di ricordare di averla conosciuta a un festival anni prima. Più tardi, Steffy racconta a Finn di aver saputo che Xander si è presentato nel suo studio e lo ha accusato apertamente di essere il responsabile della morte di Emma. Mentre Finn è sempre più convinto della colpevolezza di Thomas, Steffy continua a difenderlo, certa che Xander sia mosso dal desiderio di rivalsa.

Finn è preoccupato soprattutto per Hope e, nonostante Steffy lo preghi di fidarsi, lui resta turbato. Più tardi, Hope e Thomas discutono di quanto accaduto. Nonostante il rifiuto della proposta, Thomas le ribadisce di essere disposto ad aspettare, certo che lei sia la donna della sua vita. Finn, nel frattempo, scrive a Hope chiedendole di raggiungerlo. Quando lei arriva, Finn le esprime le sue preoccupazioni su Thomas. Hope cerca di minimizzare, ribadendo di conoscere bene Thomas e di essere certa del suo cambiamento. Ma quando Finn le racconta ciò che ha appreso da Xander, Hope non può fare a meno di ripensare a quei terribili momenti, e per la prima volta sembra esitare….