Beautiful, anticipazioni dal 27 luglio al 2 agosto 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 27 luglio a sabato 2 agosto 2025

R.J. e Luna parlano del primo appuntamento tra Poppy e Bill. Mentre Luna nutre la speranza che Bill possa essere l’uomo giusto per sua madre, R.J. resta dubbioso. Durante la conversazione, Luna confessa di non aver mai conosciuto il padre e di aver sempre sentito il vuoto lasciato dalla mancanza di una figura paterna.

Nel frattempo, Poppy e Bill si godono la loro serata al ristorante “Il Giardino”. I ricordi della loro intensa avventura di vent’anni prima riaffiorano con forza, e Bill si scusa per essere sparito senza spiegazioni. Riempie Poppy e Luna di complimenti, cercando di ricostruire un legame con entrambe.

Intanto, Xander accusa Thomas di essere la causa della morte di Emma Barber: l’avrebbe inseguita in auto per impedirle di rivelare a Hope la verità sulla piccola Beth, provocandone l’uscita di strada. La rivelazione scuote l’intero gruppo, ma soprattutto Hope, che si sente travolta dalla colpa per la tragica fine di Emma, una sua stagista.

Hope si confida con Finn (Tanner Novlan), che esprime preoccupazione per la relazione tra lei e Thomas e dubita della stabilità emotiva di quest’ultimo. I timori di Finn aumentano, convinto che Thomas possa rappresentare un pericolo per Hope. L’uomo lo affronta direttamente, mettendolo in guardia sul rischio che il suo passato problematico possa riemergere.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) prende però le difese del fratello, sostenendo con decisione che Thomas ha fatto grandi progressi e merita una seconda occasione. La sua posizione genera attriti con Finn, il quale resta fermo nella sua intenzione di proteggere Hope a ogni costo. Il confronto tra i personaggi mette in luce le diverse opinioni su come affrontare le ombre del passato e le complesse dinamiche relazionali.

Anche Ridge e Brooke si interrogano sul futuro di Hope e sulla sua storia con Thomas. Entrambi riconoscono i passi avanti compiuti dal figlio, ma temono che Hope possa soffrire ancora.

Finn, sempre più allarmato, ribadisce a Thomas che Hope merita un uomo su cui possa contare. Thomas si difende, affermando che il legame con Hope è autentico e importante anche per Douglas. Tuttavia, le parole di Xander continuano a far vacillare Finn, che considera Thomas ancora pericoloso.

Xander insiste: Thomas sarebbe responsabile della morte di Emma, e il movente sarebbe il timore che lei rivelasse a Hope la verità su Beth. Steffy minimizza, parlando di vendetta da parte di Xander, che era stato licenziato dopo aver taciuto l’identità della piccola Phoebe, in realtà Beth. Cerca di convincere Finn dell’innocenza del fratello con determinazione.

Nel frattempo, Luna escogita un trucco per ottenere da Poppy più dettagli sul passato con Bill. Le due si preparano a collaborare per una fiera nel fine settimana, un’occasione per lavorare di nuovo fianco a fianco. Luna, sempre più presa da R.J. (Joshua Hoffman), è entusiasta all’idea di includerlo.

R.J. cerca di gestire le tensioni in casa Forrester coinvolgendo Zende (Delon De Metz) nel completamento della collezione di Eric (John McCook), ma il confronto tra i due si accende, tra discussioni su privilegi e competenze. Intanto, Luna riceve un romantico invito a cena e, convinta che provenga da R.J., si prepara con l’aiuto della madre. Ma allo showroom, ad attenderla, è Zende, che le svela di essere lui il mittente del messaggio.

Thomas confida a Steffy di aver sentito Finn parlare male di lui con Hope e le chiede supporto contro l’ingerenza del cognato nella sua storia d’amore. Sostiene che il legame con Hope sia vero e fondamentale anche per il piccolo Douglas. Ribadisce di non aver causato la morte di Emma, affermando che si è trattato di un tragico incidente: lui la inseguiva solo per fermarla, e la ragazza avrebbe perso il controllo dell’auto durante la fuga.

Steffy crede nel fratello e lo rassicura, dicendogli che ha chiesto a Finn di lasciarsi alle spalle quella vicenda. Tuttavia, Xander torna da Finn e ribadisce le sue accuse, affermando con sicurezza che Thomas ha causato di proposito l’incidente. Racconta di aver visto le registrazioni delle telecamere di sicurezza, che mostravano Thomas partire subito dopo Emma, e di aver analizzato i dati dell’auto che confermavano la sua presenza sul luogo della tragedia.

Nel frattempo, R.J. si trova in ospedale per far visita a suo nonno Eric, le cui condizioni sembrano finalmente migliorare, tanto che si prospetta una prossima dimissione. Thomas, parlando con Hope, ammette di aver inseguito Emma quella notte per impedirle di rivelare la verità su Beth, ma insiste che la ragazza ha perso il controllo da sola. Hope, sconvolta, si chiede perché lui non gliene abbia mai parlato prima… Seguici su Instagram.