Beautiful, anticipazioni dal 6 al 12 luglio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 6 a sabato 12 luglio 2025

Ridge (Thorsten Kaye) è tormentato dai sensi di colpa, convinto di essere il responsabile della situazione del padre. In quanto titolare della sua procura sanitaria, si è trovato a dover prendere una decisione cruciale riguardo ai trattamenti, sotto forti pressioni soprattutto da Donna (Jennifer Gareis), ma anche da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Brooke (Katherine Kelly Lang). Eric aveva infatti manifestato in passato la volontà di non essere mantenuto in vita artificialmente. Tuttavia, quando Eric ha dato qualche segno di reazione, Finn ha deciso di tentare una cura sperimentale, l’unica possibilità di recupero rimasta, anche se il suo esito è tutt’altro che certo. In ospedale, la famiglia si divide tra la speranza e il timore di un peggioramento.

Alla Forrester Creations, Luna e R.J. riflettono sull’eredità lasciata da Eric e sull’enorme impatto che ha avuto nel mondo della moda. Nel frattempo, Zende esprime davanti a R.J. le sue critiche verso Ridge, accusandolo di aver esitato troppo prima di consentire a Finn di intervenire. R.J. però prende le difese del padre. Nonostante le tensioni, tutti cercano di restare uniti e sostenersi reciprocamente.

Tornato in ufficio, Ridge propone a R.J. di collaborare per portare a termine la collezione lasciata incompiuta da Eric, considerandola il suo testamento artistico. In ospedale, intanto, Brooke veglia su Eric, pregando per un miracolo.

Eric è in condizioni disperate dopo l’intervento. La famiglia si riunisce attorno a lui, con Ridge che trova conforto in R.J., il quale lo rassicura sulla scelta compiuta. Zende, profondamente colpito dalla malattia del nonno, manifesta il desiderio di completare l’ultima collezione, ma Ridge ribadisce che sarà R.J. a farlo. Questo alimenta la rivalità tra i due cugini. Zende sostiene di avere l’esperienza necessaria, ma Ridge resta fermo sulla sua decisione.

Brooke e Hope (Annika Noelle) si scambiano parole di sostegno, ricordando quanto Eric sia stato importante nelle loro vite. Hope rimane fiduciosa in un recupero, mentre Brooke confessa di temere il peggio.

Alla Forrester, Carter (Lawrence Saint-Victor) e Luna riflettono sull’enorme vuoto che l’assenza di Eric potrebbe lasciare nell’azienda. Luna ipotizza che il desiderio di Zende di completare la collezione sia anche un modo per dimostrare il proprio valore rispetto a R.J. Ridge decide comunque di trovare un ruolo anche per Zende, ma chiarisce che sarà R.J. ad avere la priorità.

In ospedale, Bridget (Ashley Jones) e Finn (Tanner Novlan) restano estremamente preoccupati per le condizioni di Eric, peggiorate dopo un infarto nel post-operatorio. Anche se lo hanno momentaneamente stabilizzato, Eric sopravvive solo grazie alla respirazione assistita. Bridget si interroga se non sarebbe stato meglio lasciarlo andare senza ulteriori sofferenze. Ridge, combattuto, ha infine accettato la terapia proposta da Finn.

Alla Forrester Creations, il futuro della collezione incompleta di Eric diventa un tema centrale. Zende è convinto di essere il più adatto a completarla, mentre Ridge mantiene la promessa fatta a Eric, affidando il progetto a R.J. Questo acuisce la frustrazione di Zende, che si sente escluso e chiede un’occasione per dimostrare il proprio valore.

In ospedale, l’atmosfera è carica di emozione. I familiari sperano di rivedere Eric com’era un tempo e, allo stesso tempo, iniziano ad accettare la possibilità di lasciarlo andare. Steffy, al suo capezzale, scoppia in lacrime. Brooke prova a confortarla, ammettendo che nessuno è davvero pronto a dire addio a Eric. Ridge si assume la responsabilità della decisione, mentre Steffy si domanda se non sarebbe stato più umano rispettare la volontà del padre.

Zende racconta a Luna di aver passato ore al capezzale di Eric, parlandogli e tenendogli la mano, confessando di avere ancora molto da dirgli. Sente il bisogno di portare a termine la collezione, ma soffre perché Ridge ha preferito affidare l’incarico a R.J. Luna gli chiede se non si senta messo in disparte a favore del cugino.

Quando Bridget e Finn, d'accordo con lo pneumologo, valutano che la soluzione migliore sarebbe staccare Eric dal respiratore per evitargli ulteriori sofferenze, Bridget avverte Ridge di raggiungerla in ospedale. Intanto Luna consola Zende e gli riconosce grande talento, ricevendo da lui parole di stima e un'ammissione: R.J. è fortunato ad avere una persona come lei al proprio fianco in un momento così difficile…