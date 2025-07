Beautiful: Grace Buckingham nasconde qualcosa? | Anticipazioni puntate americane

A sorpresa, nelle puntate americane di Beautiful, Grace Buckingham (la madre di Zoe e Paris) torna sotto i riflettori e alcuni dettagli delle sue più recenti apparizioni hanno attirato la curiosità dei telespettatori d’oltreoceano.

La dottoressa è tornata sulla scena nella storyline che vede Liam Spencer alle prese con un tumore al cervello, inoperabile e in stato troppo avanzato per lasciargli grosse aspettative di sopravvivenza. Insomma, il giovane editore sembra destinato alla morte.

Come vi abbiamo già riportato, per il momento Liam ha voluto tenere segreta la malattia a più persone possibile, inclusi i suoi fratelli e il padre, Bill Spencer, con il quale i rapporti al momento sono molto difficili (visto l’aiuto che il magnate ha fornito a Luna Nozawa).

Liam vive nella dependance di Finn e Steffy Finnegan, così da trascorrere più tempo possibile con sua figlia Kelly, mentre l’ex moglie e Finn lo assistono nelle poche cure a sua disposizione. Ad essere coinvolta nel segreto è ora anche Hope Logan, informata da Steffy, che fin dall’inizio ha trovato poco salutare l’intenzione di Liam di escludere i suoi cari.

Tuttavia per Steffy Hope meritava di sapere, se non altro per essere pronta quando Beth Spencer perderà suo padre. La malattia ha dunque riavvicinato Liam e Hope, sebbene al momento solo in amicizia, visto che la Logan ha ripreso la relazione con Carter Walton. L’avvocato, da lei informato delle condizioni di Liam, si è detto pronto ad essere un patrigno per Beth, quando il padre della bimba morirà.

Intanto Grace ha preso molto a cuore il caso di Liam: certo, noi conoscevamo la dottoressa come cardiologa, così come Finn come medico d’urgenza e Bridget Forrester come ginecologa; tuttavia, come accade spesso nelle soap, i settori di competenza dei personaggi dottori tendono ad ampliarsi a favore di trama. Ebbene, Grace vorrebbe sottoporre Liam ad delle chemio e radio più aggressive: sebbene le terapie non gli eviterebbero la morte, potrebbero fargli guadagnare più tempo.

Il prezzo da pagare, tuttavia, sarebbe una qualità di vita più bassa, a causa di effetti collaterali debilitanti. Per questo Liam, deciso a godersi appieno il tempo con le figlie che gli rimane, ha per ora deciso di prendersi del tempo per riflettere sul da farsi.

A quel punto, Grace ha insistito affinché Finn usi la sua attuale influenza su Liam per convincerlo a sottoporsi ai trattamenti: il tumore continua a crescere e più la situazione si aggrava, meno efficaci saranno le cure. Durante questa conversazione, Grace è apparsa agitata, affaticata e disturbata da una serie di messaggi che arrivavano sul suo cellulare, al punto da commentare con un: “Lasciami in pace”, rivolgendosi evidentemente alla persona che la stava insistentemente contattando.

Finn ha invitato dunque la collega a rallentare, citando il passato turbolento di Grace e delle sue figlie a causa dei problemi del marito, Reese. Tutto ciò ha innescato una serie di speculazioni e interrogativi tra i fan americani: pare difficile, infatti, che queste scene siano state buttate a caso e che in futuro non abbiano qualche impatto nella narrazione. Le puntate di Beautiful sono già brevi e pare improbabile che gli autori abbiano voluto dedicare tanto tempo ad un personaggio secondario per scene fine a se stesse.

Dunque tutto ciò rappresenterà il germoglio per futuri sviluppi, magari legati proprio alla trama del cancro di Liam o ad altre vicende? Vedremo, non resta che aspettare per scoprirlo… Seguici su Instagram.