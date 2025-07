Beautiful recap: puntate americane tra sparatorie e proposte nuziali! | Anticipazioni

Facciamo insieme un piccolo “recap” sulle più recenti anticipazioni americane di Beautiful, di cui già vi abbiamo parlato in post più approfonditi. Attualmente, negli episodi in onda negli Stati Uniti gli eventi si stanno intensificando e i fan sono ansiosi di sapere cosa accadrà a personaggi come Will Spencer, Luna e Brooke. Gli spoiler, come già sappiamo, rivelano che Will ha un piano audace per fermare Luna, la quale sembra avere delle cattive intenzioni riguardo a Steffy. Ma riuscirà davvero a fermarla? Pare proprio di no…

Le ultime notizie ci dicono inoltre che i riflettori saranno puntati su Ridge e Taylor. Dopo la proposta di matrimonio, gli aficionados della soap si chiedono quale sarà la reazione di Brooke. Sarà in grado di affrontare questa nuova realtà?

Beautiful: Luna e la sua trappola

Luna è uno dei personaggi più discussi delle recenti anticipazioni USA di Beautiful. La sua strategia per avvicinarsi al piccolo Hayes porterà a una serie di eventi drammatici. Gli appassionati possono aspettarsi momenti tesi, mentre Luna cerca di manovrare le sue pedine… sino ad arrivare a una sparatoria e a una potenziale tragedia!

Taylor chiede a Ridge di sposarla

Una delle scene più attese è sicuramente quella in cui Taylor chiede a Ridge di sposarla. Le reazioni dei vari personaggi saranno cruciali per il prosieguo della storia. Quel che è certo è che i sentimenti tra Ridge e Brooke non sono del tutto risolti, il che renderà la situazione ancora più complicata…

Anche Sheila sarà protagonista dei prossimi episodi statunitensi di Beautiful. La sua presenza causerà scompiglio nella vita degli altri personaggi e porterà a situazioni imprevedibili. Come abbiamo già segnalato, appare probabile che Sheila venga colpita da un proiettile nel corso della sparatoria innescata da sua nipote Luna, e che per lei ciò sia un’occasione per essere finalmente accettata da Steffy. Staremo a vedere! Seguici su Instagram.