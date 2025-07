Delitti in paradiso 14: il finale di stagione

Stasera, mercoledì 9 luglio, su Rai 2 va in onda il finale della quattordicesima stagione di Delitti in Paradiso. Un episodio molto atteso, che promette sorprese, colpi di scena e una chiusura di stagione tutt’altro che definitiva. Perché se c’è una cosa che questa serie ci ha insegnato, è che ogni caso risolto apre la porta a nuove domande.

E infatti, Delitti in Paradiso non finisce qui. Anzi, le riprese della stagione 15 sono già in corso e sarà un punto di svolta. Anche questa meravigliosa annata ha segnato un cambiamento importante per i fan. Dopo l’addio di Neville Parker, ci siamo ritrovati a conoscere l’ispettore Mervin Wilson, interpretato da Don Gilet, volto noto del panorama britannico che ha saputo dare nuova linfa al format. Wilson non arriva a Saint Marie per lavorare, ma per un lutto: sua madre è morta in circostanze oscure e la verità, come spesso accade da queste parti, non è mai semplice.

Ciò che inizia come un’indagine personale, si trasforma in qualcosa di molto più profondo. Wilson resta sull’isola, suo malgrado, e viene trascinato — emotivamente e professionalmente — nel vortice dei casi locali. Un detective riluttante, tormentato, diverso dai suoi predecessori. Ed è forse proprio questo il motivo per cui il pubblico lo ha accolto con curiosità e affetto.

L’episodio in onda stasera chiude una stagione ricca di intrecci, relazioni che cambiano, e soprattutto grandi interrogativi sul futuro del comando della polizia locale. Senza fare spoiler, possiamo anticipare che l’ispettore Wilson si troverà a un bivio. Non solo come poliziotto, ma come uomo. La sua storia, il mistero legato alla morte della madre e l’apparizione di un personaggio inatteso rendono il finale particolarmente intenso.

E poi c’è lui, il commissario Selwyn Patterson. Figura storica della serie, che in questa stagione ha affrontato il peso delle proprie scelte e la possibilità — reale — di farsi da parte. Ma sarà davvero un addio?

Mentre i fan italiani si preparano per il finale, dietro le quinte è già iniziato il lavoro per la quindicesima stagione. Le riprese sono partite lo scorso aprile in Guadalupa, dove la produzione è tornata a lavorare in silenzio tra spiagge e bungalow, come accade ogni anno.

Sappiamo che Mervin Wilson tornerà come protagonista, e che sarà affiancato dal giovane Sebastian Rose, agente dinamico e (per ora) ancora un po’ acerbo, interpretato da Shaquille Ali-Yebuah. Il suo personaggio ha già incuriosito gli spettatori con la sua energia fuori dalle righe, ma nella nuova stagione — lo ha anticipato l’attore stesso — lo vedremo sotto una luce diversa: più personale, più umana. Conosciamo le sue battute rapide e il suo modo frenetico di muoversi, ma non ancora la sua storia. A detta del cast, la prossima stagione porterà proprio questo: una discesa più profonda nei cuori dei personaggi, oltre che nei misteri dell’isola.

Per quanto riguarda la messa in onda dei nuovi episodi, lo speciale natalizio sarà trasmesso, come da tradizione, tra dicembre e gennaio prossimi, mentre la nuova stagione arriverà in prima serata nella primavera o nell’estate del 2026.

Nel frattempo, gli spettatori possono contare su una certezza: Delitti in Paradiso è diventato molto più di una semplice serie crime. È un appuntamento emotivo, un’immersione settimanale in un mondo dove la luce tropicale si intreccia con le ombre della coscienza, e i misteri si rivelano sempre eleganti e mai banali. L’ultima puntata non segna una conclusione, ma un nuovo inizio.

Perché stasera ci si saluta, sì, ma senza dire addio. A Saint Marie nulla finisce davvero: l’ultima inquadratura è solo la promessa di un nuovo caso da risolvere. Seguici su Instagram.