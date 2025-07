Forbidden Fruit: Alihan lascia all’improvviso Zeynep. Perché? | Anticipazioni

Quando tutto sembrerà filare per il verso giusto, Alihan Taşdemir (Onur Tuna) troncherà all’improvviso la relazione appena incominciata con la sua assistente Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci). Una svolta che darà il via ad un vero e proprio mistero nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit…

Forbidden Fruit, news: Zeynep e Alihan sempre più felici e innamorati

In tal senso è bene precisare che inizialmente Zeynep e Alihan decideranno di tenere nascosta un po’ a tutti quanti la loro liaison. La scelta verrà fatta, in primis, a causa dell’improvviso matrimonio tra Yıldız Yılmaz (Eda Ece) – la sorella di Zeynep – e Halit Argun (Talat Bulut), un tempo cognato di Alihan in quanto ex marito della sorella Zerrin (Nilgün Türksever), nonché padre della nipote Lila (Ayşegül Çınar).

Gli unici a conoscenza della storia tra Zeynep e Alihan saranno dunque Yildiz e Hakan Kurtuluş (Sinan Eroğlu), un amico di vecchia data dall’uomo d’affari. Nel corso di un dialogo, Hakan farà presente a Alihan che lo vede per la prima volta felice al fianco di una donna e gli chiederà se stia pensando di sposare Zeynep per emulare la bella famiglia felice dei suoi genitori. Un’esternazione che farà riaffiorare un ricordo spiacevole nella mente di Alihan…

Forbidden Fruit, spoiler: Alihan lascia all’improvviso Zeynep

Eh sì: attraverso un flashback, i telespettatori verranno catapultati nel passato, ossia al giorno in cui Alihan era soltanto un ragazzino ed era appena tornato a casa sua dopo un intero giorno passato a scuola in cerca dei suoi genitori. Un breve ricordo che farà venire un vero e proprio attacco di panico a Alihan, tant’è che dovrà prendere un medicinale per calmarsi.

Appena ritornerà in salone, dove ad attenderlo ci sarà ancora Hakan, Alihan specificherà dunque che lui non è un uomo adatto per portare avanti una relazione seria e annullerà dunque all’improvviso l’uscita prevista con Zeynep per quella stessa sera.

Come se non bastasse, Alihan eviterà di presentarsi al lavoro nei giorni successivi, per evitare di incontrare la Yilmaz. In cerca di risposte a quell’improvviso silenzio, Zeynep busserà alla porta di Alihan, ma andrà incontro alla freddezza dell’uomo, che la lascerà su due piedi e preciserà che il suo obiettivo era soltanto quello di conquistarla e non di certo di impegnarsi seriamente con lei.

Forbidden Fruit, trame: Zeynep vuole lasciare il lavoro ma…

Delusa da Alihan, Zeynep penserà a quel punto di lasciare il lavoro di assistente, ma anche in questo caso l’imprenditore non le renderà le cose facili. Taşdemir le farà presente che, prima di andarsene, deve trovare il suo sostituto, ma poi liquiderà gli eventuali candidati scelti da Zeynep senza nemmeno fare loro un vero e proprio colloquio di lavoro.

Inoltre, Alihan si immergerà nuovamente nel mondo dei locali notturni, ma sarà chiaro che non ha per niente dimenticato Zeynep. Ma allora per quale motivo l’avrà lasciata? E, soprattutto, in che modo quel ricordo del passato sarà collegato alla rottura improvvisa? A dare un indizio in tal senso sarà una conversazione di Zerrin, che ricorderà al fratello che sta per arrivare il giorno dell’anniversario della morte della loro madre.

A quel punto, Alihan si mostrerà piuttosto evasivo sull’argomento, dando l’impressione di non volerne parlare. Un fastidio mostrato anche – tempo prima – con Zeynep nel momento in cui lei gli aveva fatto delle domande sui suoi genitori. Sono le premesse di un vero e proprio “giallo”, mentre tornerà alla carica Lal Uzun (Tuğçe Koça, l’ex di Alihan… Seguici su Instagram.