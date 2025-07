Forbidden Fruit anticipazioni: Alihan e Zeynep fanno l’amore

La passione tra Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci) e il suo capo Alihan Taşdemir (Onur Tuna) esploderà in maniera irrefrenabile nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit. Non a caso, i due finiranno per andare a letto insieme, ma qualcuno remerà contro di loro per un motivo ben preciso…

Forbidden Fruit, news: Alihan “corteggia” Zeynep

Come abbiamo avuto modo di segnalarvi in precedenza, Alihan si sentirà attratto dalla sua segretaria Zeynep nonostante la sua frequentazione, decisamente poco seria, con Lal Uzun (Tuğçe Koçak). Tuttavia, proprio per via del rapporto precedente dell’uomo, Zeynep cercherà più volte di farsi la parte, anche quando Alihan le darà diversi baci appassionati sulle labbra.

A quel punto, lo stesso Alihan stringerà una sorta di patto con Zeynep: se riuscirà a batterlo in un gioco, smetterà di corteggiarla. Si tratterà di un accordo che, almeno apparentemente, si rivelerà del tutto controproducente per Alihan, visto che a spuntarla sarà davvero la donna al termine di un gioco conoscitivo dove l’uno dovrà individuare le caratteristiche dell’altra e viceversa.

Dato però che non si darà per vinto, il businessman attirerà con una scusa Zeynep nel suo aereo privato e la porterà per qualche ora fuori città. Partendo da questi presupposti, l’atmosfera si surriscalderà…

Forbidden Fruit, spoiler: Zeynep e Alihan fanno l’amore

Possiamo infatti anticiparvi che, a causa di una pioggia improvvisa che renderà impossibile per loro tornare a casa, Zeynep e Alihan dovranno trascorrere la notte fuori. Lì, complice un bacio di troppo, i due si lasceranno dunque andare alla passione e faranno per la prima volta l’amore.

Tale svolta darà modo anche ai telespettatori di capire che Alihan non intende affatto fare un “doppio gioco” tra Zeynep e Lal. Quest’ultima verrà infatti lasciata, senza neanche troppe spiegazioni, dall’uomo, che si concentrerà dunque su un rapporto esclusivo con la sua segretaria. Ciò non piacerà affatto a Ender Çelebi (Şevval Sam) quando, tramite il fratello Caner (Barış Aytaç), scoprirà che Zeynep è la sorella di Yıldız Yılmaz (Eda Ece), la ragazza che sta cercando di accalappiarsi l’ormai ex marito Halit Argun (Talat Bulut)…

Forbidden Fruit, trame: Ender trama contro Zeynep

Convinta che le sorelle Yilmaz si siano accordate per sedurre due uomini ricchissimi e disporre di tutti i loro beni, Ender non esiterà a presentarsi da Alihan e accuserà Zeynep di stare giocando sporco e di essere una “cacciatrice di denaro”.

Da un lato Zeynep resterà sorpresa quando capirà finalmente che cosa sta cercando di fare Yildiz con Halit; dall’altro Alihan – fortunatamente – non crederà ad una sola parole di Ender, soprattutto poiché memore del fatto che ha conosciuto l’assistente quando ha rilevato l’azienda in cui lavorava.

Delusa dall'insuccesso ottenuto, Ender troverà un altro modo per danneggiare Yildiz ma anche questo si rivelerà poco efficace. Insomma, la Celebi dovrà impegnarsi moltissimo per cercare di sconfiggere l'ormai odiatissima Yildiz ed impedirle di avvicinarsi ad Halit… ma ci riuscirà?