Forbidden Fruit anticipazioni: Alihan propone un patto a Zeynep, ecco quale

È giusto seguire l’attrazione che si sente per il proprio capo o è meglio lasciar perdere prima che sia troppo tardi? È questo il dubbio amletico che si porrà Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci) nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit. La ragazza farà di tutto per non dare seguito al bacio scambiato con Alihan Taşdemir (Onur Tuna), ma l’uomo non le renderà affatto le cose facili…

Forbidden Fruit, news: Alihan bacia Zeynep

Come già anticipato, Zeynep ci rimarrà malissimo quando, attraverso alcuni siti web di gossip, scoprirà che Alihan intrattiene una relazione, a parere di molti vicina al matrimonio, con Lal Uzun (Tuğçe Koçak). A quel punto, visto che considerava già poco opportuna la simpatia provata per il suo capo, Zeynep fingerà di stare male per non presentarsi al lavoro il giorno successivo, ma Alihan non crederà alla scusa e le farà visita in casa sua senza alcun preavviso.

Lì, Alihan non riuscirà a sua volta a reprimere l’attrazione che sente per Zeynep e, oltre a sottolineerà che le cose con Lal non sono affatto come sembrano, le darà un bacio appassionato sulle labbra (al quale ne seguirà anche un altro). Ciò non porterà però immediatamente alla nascita di una nuova coppia…

Forbidden Fruit, spoiler: Alihan propone un patto a Zeynep

Eh sì: visto che Zeynep continuerà a mostrarsi sfuggente ai suoi inviti successivi a cena, Alihan deciderà a sua volta di calcare la mano e proporrà alla sua sottoposta un patto. In pratica, Taşdemir chiederà alla Yilmaz di recarsi quella sera stessa a casa sua per partecipare a un gioco, promettendo che la lascerà in pace qualora dovesse vincere lei: in tal caso, tornerà a comportarsi solo ed esclusivamente come il suo capo.

Seppur titubante, Zeynep accetterà tale accordo e scoprirà che Alihan ha preparato una serie di domande conoscitive con un fine ben preciso: vincerà chi riuscirà ad indovinare più cose dell’altro. Un piano che non si rivelerà molto efficace per Alihan, visto che alla fine sarà proprio lui a perdere e, come promesso, dovrà lasciare in pace Zeynep…

Forbidden Fruit, trame: Zeynep “rapita”

Alihan riuscirà però davvero a starsene al suo posto senza battere ciglio? In realtà, possiamo anticiparvi che dopo alcune ore di silenzio, Taşdemir dirà a Hakan Kurtuluş (Sinan Eroğlu) di fare in modo che Zeynep si rechi in aeroporto per rintracciare alcuni documenti che avrebbe dimenticato sul suo aereo privato.

Una volta che arriverà lì, Zeynep verrà dunque "rapita" da Alihan, che la costringerà a fare un viaggio insieme a lui per conoscersi meglio. Sarà questo l'escamotage che farà nascere l'amore tra i due? E, soprattutto, Lal si farà da parte appena capirà che Alihan ormai ha voltato pagina?