Forbidden fruit, anticipazioni dal 14 al 18 luglio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da lunedì 14 a venerdì 18 luglio 2025

Alihan invita Zeynep a casa sua per una serata che potrebbe rappresentare una svolta decisiva nel loro rapporto. Nonostante qualche titubanza, Zeynep accetta. Nel frattempo, Hakan si accorge della crescente intesa tra i due e non perde occasione per stuzzicare Alihan, insinuando che Zeynep sia ormai ben più di una semplice collega. Intanto Yildiz inizia il suo nuovo lavoro come cameriera personale di Halit, scontrandosi subito con l’ostilità di Duygu, decisa a relegarla a mansioni secondarie. Determinata a non lasciarsi mettere i piedi in testa, Yildiz escogita un piano: fa credere a Zerrin, l’ex moglie di Halit, che Duygu stia tramando alle spalle insieme a Ender.

Nel frattempo, Ender prepara un piano per recuperare i propri effetti personali dalla casa dell’ex marito. Con l’aiuto di Aysel riesce a intrufolarsi di nascosto e, tra le mura di quella casa, riaffiorano in lei ricordi dolorosi legati al figlio Erim. Ender, tuttavia, non ha intenzione di rinunciare al proprio status sociale. Alihan propone a Zeynep un gioco per conoscersi meglio e scopre così che lei sogna da sempre di visitare il Tunnel di Tito a Cevlik. Decide allora di sorprenderla con un gesto inaspettato.

Più tardi, Ender partecipa con il fratello Caner a una festa di compleanno dove incontra Zehra. Tra le due scoppia un litigio e Ender approfitta della confusione per impossessarsi di un oggetto appartenente a Zehra. Subito dopo, si presenta da Halit per reclamare il diritto di vedere Erim, dando vita a un duro scontro verbale. Yildiz, intanto, era ormai a buon punto nel suo piano di seduzione ai danni di Halit, ma l’arrivo improvviso di Ender complica tutto, costringendola a confrontarsi con il proprio passato. Yildiz rassicura Halit di non aver mai avuto accordi con Ender e lui decide di crederle. Successivamente, confida a Sengul il suo nuovo progetto: far ingelosire Halit. Sengul le presenta allora Serdar, figura chiave per mettere in atto questo piano.

Nel frattempo, Alihan e Zeynep cenano insieme e il clima tra loro si fa sempre più intimo. Ender, sempre più decisa a vendicarsi di Yildiz, incarica Caner di scoprire un suo punto debole. Caner, sotto falsa identità, si presenta sotto casa di Yildiz e fa la conoscenza di Gulsum. Lal cerca insistentemente di contattare Alihan, che continua a sfuggirle. Hakan sospetta che il suo allontanamento sia dovuto a Zeynep. Ender, intanto, tronca bruscamente la sua relazione con Sinan, mentre Zehra contatta quest’ultimo per offrirgli il proprio aiuto.

Zerrin e Lila propongono a Halit e Alihan di organizzare una cena di famiglia. Ender si presenta “casualmente” e, notando l’assenza di Yildiz, si premura di svelare che è la nuova favorita di Halit. Lal si reca in ufficio da Alihan per un confronto e lui, senza mezzi termini, le rivela di frequentare un’altra donna. Poco dopo, lui e Zeynep raggiungono insieme la sua tenuta di campagna e lì trascorrono la notte.

Caner scopre il passato di Yildiz e riferisce a Ender che un tempo lei voleva sposarlo. Ender ordina a Metin di rivelare tutto a Halit. Serdar viene assunto da Halit grazie all’intervento di Yildiz, che lo presenta come il marito incinto di Fatma. Intanto Ender viene a sapere da Caner che Zeynep lavora per Alihan e, sapendo che Yildiz è alle dipendenze di Halit, si convince che le due sorelle stiano tramando per conquistare due ricchi uomini d’affari.

Metin si presenta nell’ufficio di Halit e lo informa di aver avuto una relazione con Yildiz, finita perché lei voleva sposarlo a tutti i costi. Yildiz, presente alla scena, nega ogni cosa. Ender fa irruzione nell’ufficio di Alihan e accusa Zeynep davanti a lui. Alihan, infastidito, decide di andare da Halit per denunciare il comportamento intollerabile della sua ex moglie. I due uomini, però, non danno credito alle accuse e restano convinti dell’integrità delle due ragazze. Zeynep, sconvolta, vuole subito parlare con Yildiz.

Nel frattempo, Ender incontra Zerrin e Lila e rivela loro della relazione tra Yildiz e Halit, oltre a quella tra Zeynep e Alihan. La notizia sconvolge entrambe. Zerrin si precipita dal fratello pretendendo il licenziamento immediato di Zeynep. Ender si reca da Lal nel suo negozio, alimentando i pettegolezzi sulla storia tra Alihan e la sua assistente. Lal, turbata, corre a casa di Alihan in preda a una crisi di nervi.

Serdar continua a ricattare Yildiz, che insieme a Sengul gli dà appuntamento per affrontarlo. Halit, vedendo Yildiz abbattuta per la lite con la sorella, decide di andare personalmente a chiarire la situazione con Zeynep, assicurandole che sua sorella non è stata la causa del divorzio con Ender. Caner ed Ender incontrano il ricco imprenditore Osman per avviare una collaborazione, ma si capisce subito che l’interesse dell’uomo per Ender è tutt’altro che professionale. Intanto, Ender prosegue il suo piano di vendetta e tenta di vedere di nascosto Erim.

Deluso dall’atteggiamento di Yildiz, Halit accetta l’invito a cena di Azra, una ricca e affascinante imprenditrice. La notizia mette subito in allarme sia Ender che Yildiz, entrambe determinate a liberarsi di questa nuova rivale. Zeynep e Alihan continuano a frequentarsi e organizzano un incontro ufficiale con Yildiz. Tutto sembra andare per il meglio, finché una sera Lal, ubriaca, si presenta a casa di Alihan e dà in escandescenze.

Ender intanto cerca di ottenere da Cigdem delle foto compromettenti di Azra, con l’intenzione di mostrarle a Halit per allontanarla. Tra Zeynep e Alihan nascono però nuove tensioni. Il giorno dopo, Yildiz tenta di parlare con Halit per metterlo in guardia su Azra, ma viene interrotta da un messaggio di Ender e si ritrova costretta a giustificarsi senza ottenere nulla. Nel frattempo, Zehra riesce, grazie a Sinan, a finanziare il suo progetto.

Il mattino seguente, Alihan trova il modo di riavvicinarsi a Zeynep, mentre Yildiz riesce finalmente a confessare a Halit i suoi sentimenti. La reazione di Halit, però, la lascia completamente spiazzata… Seguici su Instagram.