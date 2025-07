Forbidden fruit, anticipazioni dal 21 al 25 luglio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da lunedì 21 a venerdì 25 luglio 2025

Kemal si presenta a casa di Zeynep per convincerla a parlare con Yildiz e, durante il confronto, le confessa di amarla ancora. Secondo lui, il legame tra Yildiz e Halit è dettato solo da ragioni economiche e privo di vero amore. Tuttavia, promette a Zeynep di provare a starle lontano, pur continuando nel frattempo il suo doppio gioco con Ender.

Yildiz, intanto, racconta a Zeynep di essersi avvicinata a Kemal dopo che lui l’ha aiutata a smascherare l’inganno di Halit. Le confida anche che, pur non amandolo, non intende divorziare finché non avrà garantito un futuro sicuro per entrambe. Zeynep, dal canto suo, resta delusa da Alihan, dopo averlo sorpreso con Hira, e scopre con amarezza che l’amica prova dei veri sentimenti per lui.

Kemal, però, non mantiene la promessa fatta a Zeynep e propone a Yildiz di fuggire insieme. La ragazza, tuttavia, è indecisa. Intanto, Emir rivela a Caner di essere in contatto con Lila. Ender, nel frattempo, mette in atto un piano per avvicinarsi a Erdem Bilir, ricco uomo d’affari e rivale di Halit, proponendogli di diventare soci in affari. Il vero scopo di Ender è ostacolare il matrimonio tra Yildiz e Halit. Così chiede a Metin, l’avvocato di Halit, di convincere l’uomo a far firmare un accordo prematrimoniale a Yildiz.

Yildiz, notando l’ingresso dell’avvocato nell’ufficio di Halit, sospetta le sue intenzioni e, per non farsi cogliere impreparata, propone lei stessa di firmare l’accordo. Halit, sorpreso e compiaciuto, le dice che non ce n’è bisogno. Nel frattempo nasce un’alleanza tra Ender e Zerrin, entrambe decise a liberarsi di Yildiz.

Alihan trova per strada un cucciolo e, insieme a Zeynep, lo porta in un rifugio. I due trascorrono la giornata insieme, assentandosi dall’ufficio. Halit partecipa a un evento organizzato dal signor Osman, ignaro che dietro ci sia Ender. Quando Yildiz lo scopre, si infuria con il marito. Ender, furiosa per il matrimonio imminente, tende un’imboscata a Yildiz nel negozio di abiti da sposa e la minaccia apertamente, avvertendola che non riuscirà mai a liberarsi di lei. Inoltre incarica Caner di indagare sul passato della ragazza a Bursa.

Asuman, madre di Yildiz e Zeynep, arriva in città per il matrimonio e non manca di criticare la cerimonia modesta e di rivolgere commenti pungenti alla figlia Zeynep, mettendola in imbarazzo. Yildiz si cala con entusiasmo nel ruolo di moglie di Halit e partecipa a una colazione di famiglia durante la quale Halit la invita a un evento benefico organizzato da Zehra, per integrarla nella loro cerchia sociale. Lei accetta e fa shopping con Sengul per trovare un abito adatto.

Zeynep, intanto, vive con crescente ansia la sua relazione nascosta con Alihan, soprattutto quando Yildiz si presenta all’improvviso in ufficio e si mostra fin troppo amichevole con lui. Alihan le regala una collana con un ciondolo a forma di ali d’angelo, un gesto dolce ma che non riesce a rasserenare Zeynep. Anche Asuman contribuisce a complicare le cose con i suoi commenti sarcastici.

Yildiz litiga con la madre quando scopre che Asuman ha ripreso la sua attività di sensitiva e, ferita, le confessa che lei e Zeynep si sono sempre vergognate di avere una madre come lei. Asuman promette di abbandonare tutto e il giorno dopo riparte per casa.

Zehra e Sinan, intanto, portano avanti il sogno di aprire una clinica estetica e diventano sempre più vicini. Ender riesce, grazie a Erim, a ottenere una casa più decorosa: il ragazzo, vedendo il piccolo appartamento in cui vive la madre, convince Halit a prenderle un’abitazione migliore.

Durante una conversazione con Hakan, Alihan ha un attacco di panico, dovuto a un trauma del passato, e si convince che l’amore porta solo dolore. Annulla così un appuntamento con Zeynep e rimane a fissare le fedi e l’anello che aveva comprato per lei.

Ender e Caner organizzano una nuova trappola per screditare Yildiz: le fanno consegnare da Aysel un falso invito alla fantomatica cerimonia di incoronazione del re della Repubblica di Lombeliko. Yildiz, entusiasta, coinvolge Sengul e insieme partecipano all’evento. Qui, però, vengono accolte da giornalisti che le umiliano pubblicamente, rivelando la bufala. Halit si infuria, mentre Zehra e Lila deridono Yildiz.

Nonostante l’umiliazione, Yildiz conquista inaspettata popolarità sui social, aumentando i suoi follower. Halit, però, pretende che lei impari a comportarsi nel nuovo ambiente e la affida a una life coach di nome Rebbiye. Intanto Erim, deriso a scuola per l’ingenuità della matrigna, ha un malore e sviene sotto gli occhi del padre, finendo in ospedale.

Nel frattempo, Zeynep decide di lasciare il lavoro e informa Mine, responsabile del personale, che però la avvisa che serve anche il consenso di Alihan. Questi accetta, a condizione che lei trovi un valido sostituto. Zehra mostra a Halit la sua nuova clinica di chirurgia estetica, frutto dei suoi risparmi, e il padre si congratula. Erim, intanto, mostra strani comportamenti, strappandosi i capelli, suscitando preoccupazione.

Alihan, chiuso in sé stesso, non risponde ai messaggi di Zeynep, che preoccupata, si reca a casa sua e lì scopre qualcosa di sconvolgente. Zehra vorrebbe intanto raccontare al padre del progetto con Sinan, ma lui sembra tutt’altro che desideroso di coinvolgerlo.

Il mattino seguente, Ender escogita un nuovo piano per liberarsi di Yildiz, mentre la tensione continua a salire e le alleanze si spostano pericolosamente…