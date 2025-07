Forbidden Fruit, anticipazioni dal 28 luglio al 1° agosto 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto 2025

Yildiz si trasferisce nella villa di Halit, dove inizia un nuovo capitolo della sua vita con il supporto di Rebbiye, una consulente d’immagine incaricata di trasformarla in una donna di successo. Nuovo look, taglio e colore di capelli: Yildiz è pronta a reinventarsi. Tuttavia, la convivenza con Ender, trasferitasi temporaneamente nella stessa villa per stare vicina al figlio Erim, si rivela un campo di battaglia. Ender non perde occasione per mettere Yildiz in difficoltà, costringendo Halit a intervenire e intimarle di non infastidire sua moglie. Apparentemente d’accordo, Ender comincia però a usare tattiche più sottili, come sabotare una serata romantica tra i due con la scusa di un medicinale per Erim, che in realtà lei stessa aveva buttato.

Nel frattempo, Zeynep è sempre più turbata dalla vicinanza con Alihan in ufficio e cerca in ogni modo di farsi licenziare, ma lui non cede. Al contrario, Cem nota le sue qualità e apprezza molto il suo lavoro.

Arriva il compleanno di Lila e tutta la famiglia si riunisce per festeggiare, ma il clima è tutt’altro che sereno. Le ex mogli di Halit si punzecchiano a vicenda e criticano Yildiz. Anche Zeynep è presente per sostenere la sorella, ma si sente a disagio, soprattutto dopo l’ennesimo confronto con Alihan.

La situazione precipita quando gli ufficiali giudiziari si presentano alla villa per il debito contratto da Zehra per aprire una clinica. Halit è furioso, rimprovera duramente la figlia che fugge in lacrime. Trova rifugio da Sinan, che la convince a non chiudere la clinica, ma a intestargliela e ad allontanarsi dal padre. Intanto, la Rew Unique lancia una collezione con il nome “Ender Argun”, alimentando le tensioni.

Alihan, durante una riunione, nota la crescente complicità tra Zeynep e Cem. Geloso, viene colto da un attacco di panico e il giorno seguente parte senza dire nulla. In terapia, riaffiorano i ricordi traumatici della sua infanzia, quando scoprì il tradimento della madre.

Nel frattempo, alla villa l’aria è tesa. Yildiz prova a ritagliarsi momenti tranquilli con Halit ed Erim, ma Ender continua a sabotarla. Fingendo di voler andar via, ottiene da Halit il permesso di restare ancora un po’. Rebbiye introduce Yildiz in un giro esclusivo di donne ricche e influenti, suscitando la gelosia dell’amica Sengul, che la accusa di essersi lasciata cambiare dai soldi.

Cem e Zeynep diventano sempre più affiatati sul lavoro e quando lui rivela ad Alihan di essere attratto da lei, quest’ultimo, spinto dalla gelosia, gli propone di tornare alla sede di Atlanta. Cem accetta e offre a Zeynep di seguirlo come assistente. Lei coglie l’occasione al volo, spiegando alla sorella che ha bisogno di staccarsi da Alihan e di dare una svolta alla propria carriera. Yildiz, inizialmente dispiaciuta, la sostiene nella scelta.

Yildiz, nel frattempo, riesce a farsi affidare la gestione della caffetteria da Halit. Quando scopre che Ender ha organizzato un servizio fotografico a casa loro senza permesso, va su tutte le furie. Lo scontro si accende, soprattutto quando Halit prende le parti di Ender, facendo infuriare Yildiz.

Durante l’evento di lancio del brand di Ender, organizzato all’Avenue, Yildiz fa irruzione e interrompe la serata con un annuncio inaspettato, costringendo Ender a lasciare il locale. L’umiliazione accende la rabbia di Ender, che prepara un nuovo piano per sbarazzarsi definitivamente di Yildiz, offrendole una tregua che si rivela solo un inganno.

Nel frattempo, Zeynep si prepara a partire per gli Stati Uniti con Cem e Kevin. Alihan, sconvolto dalla sua decisione, viene spronato dall’amico Hakan a riconquistare la ragazza prima che sia troppo tardi. Intanto, Ender sembra aver trovato l’arma definitiva per liberarsi di Yildiz.. Seguici su Instagram.