Forbidden fruit, anticipazioni dal 4 all’8 agosto 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da lunedì 4 a venerdì 8 agosto 2025

Ender fa ascoltare a Halit alcune registrazioni compromettenti in cui Sengul confida a Caner tutti gli stratagemmi messi in atto da Yildiz per sposarlo. Poco dopo, Sengul ritratta, sostenendo che quelle parole sono state dettate dalla rabbia nei confronti dell’ex amica. Yildiz nega ogni accusa, ma quando Halit si rifiuta di difenderla, decide di lasciare la villa e tornare nel suo vecchio appartamento. Chiede anche a Zeynep di rientrare in Turchia per starle vicino. Con grande dispiacere, Zeynep comunica a Cem la sua partenza.

Anche Ender è costretta a lasciare la casa di Halit, su richiesta dell’ex marito, e torna a vivere con il fratello. Intanto, Sengul cerca di estorcere denaro a Yildiz minacciandola di rivelare tutta la verità a Halit sulle loro macchinazioni per farla diventare la nuova signora Argun. Ender, con la complicità di Sinan, racconta a Zehra che il suo divorzio da Halit è avvenuto perché lui sospettava una relazione tra lei e Sinan. Le confessa, però, che si era solo servita di Sinan per allontanarsi da lei e che lui si era realmente innamorato di Zehra fin dal primo momento. Aggiunge anche che Yildiz ha sfruttato la situazione per sedurre Halit e metterlo contro di lei. Con queste parole, convince Zehra a parlare con il padre e le suggerisce di inscenare un incidente d’auto per ottenere la sua attenzione. Sebbene titubante, Zehra accetta pur di riavvicinarsi a lui.

Nel frattempo, Zeynep torna dagli Stati Uniti per sostenere la sorella e inizia a cercare un nuovo impiego. Alihan, ignaro del suo rientro, si imbarca per raggiungerla, ma viene fermato da Hakan che lo informa della novità. Zehra si reca a trovare il padre per cercare una riconciliazione. Nonostante la sua delusione per non essere stato invitato al matrimonio, Halit accetta di cenare con lei e Sinan. Alla serata partecipa anche Zerrin, che coglie l’occasione per far incontrare suo fratello Alihan con Lal, sperando che la coppia si ricomponga.

Zeynep riesce a ottenere un nuovo lavoro ed è entusiasta, anche se scopre presto che il suo capo è molto esigente. Yildiz, intanto, si sente sempre più esclusa dalla famiglia del marito, soprattutto quando scopre che Halit ha trascorso una serata con i figli, cosa che con lei non aveva mai fatto. Così, decide di affrontarlo e chiede il divorzio. Halit, per tutta risposta, organizza un finto rapimento e porta Yildiz su uno yacht, dove le confessa di non volerla perdere e le propone una luna di miele.

Zeynep, esasperata, si arrabbia per aver lasciato l’America per aiutare la sorella in crisi, solo per scoprire che tutto è tornato come prima. Inaspettatamente, Alihan si presenta nel suo nuovo ufficio e le rivela di aver acquistato l’azienda solo per poter lavorare ancora con lei. Scioccata, Zeynep decide di licenziarsi pur di non rivederlo più.

Nel frattempo, Zerrin chiede ad Alihan di occuparsi della figlia di un’amica, una giovane pilota di nome Hira in cerca di lavoro. Hira sostiene un colloquio presso la Falcon Airlines e scopre con stupore di essere stata raccomandata. Intanto, la madre di Lal e Cem ha un infarto e viene ricoverata. Halit, Yildiz e Alihan si recano in ospedale, seguiti il giorno dopo da Zeynep, che incontra Alihan. Quest’ultimo non perde occasione per provocarla e metterne alla prova i sentimenti.

Yildiz è impegnata con il trasloco nella nuova casa e cerca un modo per ottenere denaro da Halit, necessario per pagare Sengul. Parlando con Defne, una vecchia conoscente di Ender e Halit, scopre un metodo per sottrarre soldi al marito attraverso finti pagamenti con la carta di credito. Si accorda con la proprietaria di una boutique di alta moda, che accetta la proposta.

Infine, Ender accetta di fuggire con Sinan. I due rischiano in più occasioni di essere scoperti, ma Sinan riesce abilmente a ingannare Zehra, ancora ignara di tutto…