Forbidden fruit, anticipazioni dal 7 all’11 luglio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da lunedì 7 a venerdì 11 luglio 2025

Assistiamo a una conversazione tra Ender e Halit, durante la quale lui le confida di aver lavorato tutta la notte a un progetto importante e le anticipa che presto riceverà una “sorpresa”. Intanto, Alihan affronta Zeynep, rimproverandola per aver assunto un’assistente priva di competenze per motivi di compassione. Zeynep difende la propria decisione, ma Alihan le fa notare che il lavoro non è il posto adatto per i sentimentalismi.

Nel frattempo, Ender, insieme a Yildiz e all’avvocato Ahu, trama per incastrare Halit accusandolo di adulterio. Tuttavia, Halit è al corrente della macchinazione e riesce a ribaltare la situazione, costringendo Ender a cedere. La obbliga a firmare le carte del divorzio, imponendole condizioni severissime: le vieta l’accesso a casa, limita i contatti con il figlio Erim, la obbliga a trasferirsi nel vecchio quartiere e le blocca le carte di credito, lasciandola senza risorse. Disperata, Ender tenta invano di vedere il figlio a scuola, ma gli uomini di Halit glielo impediscono.

La sera, Halit informa i figli della decisione di divorziare da Ender. Zehra esulta, sperando di ottenere il controllo della casa, mentre Erim è profondamente addolorato e non comprende l’egoismo della madre. Halit invita a cena Yildiz, che però declina l’invito per proseguire il piano studiato con Sengul: far sì che Halit si leghi a lei rendendosi introvabile e desiderabile. Per riuscirci, ha bisogno anche della complicità della sorella Zeynep, ancora ignara delle sue vere intenzioni.

Zeynep si vede costretta a licenziare Yeter, come richiesto da Alihan, ma resta sorpresa quando scopre che lui ha già trovato per la donna un nuovo lavoro, facendo sembrare che il merito sia suo. Intanto, Halit manda il suo fidato collaboratore a casa di Yildiz e Zeynep, ma Yildiz lo respinge, vietandogli di farsi vedere ancora.

Ender, devastata per aver perso tutto, rimane chiusa in casa. Caner, suo fratello, la trova in pessime condizioni e cerca di spronarla a riprendere in mano la propria vita e a vendicarsi di Halit. Ender è anche angosciata perché non riesce a contattare il figlio. Yildiz, nel frattempo, continua a proteggere la sorella dai tentativi di Halit di avvicinarla, rifiutando per la seconda volta un pacco destinato a lei.

Zeynep, trovando a terra un fazzoletto di Alihan, decide di fargli un piccolo regalo e glielo consegna emozionata in ufficio, salvo poi pentirsene subito. Alihan, ancora convinto che Emir sia il fidanzato di Zeynep, cerca di metterla in guardia, ma si tranquillizza nello scoprire che i due sono solo amici.

Yildiz racconta a Sengul dell’incontro con Halit e le confida di voler riprendere a lavorare al ristorante per guadagnare qualcosa e non insospettire la sorella. Ender riesce finalmente a convincere Erim a incontrarla, ma il distacco dal figlio la fa sprofondare ulteriormente nella disperazione. Caner prova a tirarla su di morale e le propone di uscire quella sera. Nel locale dove si recano, incontrano Zehra, che non perde occasione per fare commenti velenosi sull’esclusione di Ender dall’alta società. Ender reagisce facendole uno sgambetto. Caner filma la scena e la invia subito a un giornalista.

Il mattino seguente, Halit legge la notizia e, furioso, lancia un ultimatum a Zehra. Nel frattempo, Alihan invita Zeynep a casa sua con la scusa di alcuni documenti e le chiede di cucinare una chorba, ma lei dimostra di non essere molto abile ai fornelli.

Ender e Caner, nel tentativo di racimolare denaro, provano a vendere in gioielleria l’anello che Halit le aveva regalato. Più tardi, vanno a pranzo al ristorante dove lavora Yildiz. Quando si incontrano, Ender inscena una scenata e pretende il licenziamento della ragazza. La scena viene osservata dall’uomo di Halit, Sitki, che riferisce tutto al suo capo.

Per festeggiare il primo giorno di lavoro, Zeynep invita Yildiz a cena. Durante la serata, Yildiz si sfoga con la sorella. Intanto, Alihan cena con sua sorella Zerrin e la nipote Lila, cercando di aprire gli occhi a Zerrin sul vero carattere di Halit. Lei è convinta che lui possa tornare con lei, ma Alihan prova a farle capire che non è la persona giusta.

Il giorno seguente, Emir invia a Zeynep un pacco contenente caramelle da regalare ad Alihan…