Forbidden Fruit anticipazioni: Halit di nuovo a letto con Ender!

Fino a che punto Halit Argun (Talat Bulut) è riuscito a lasciarsi alle spalle il suo matrimonio con l’astuta Ender Çelebi (Şevval Sam)? Occhio alle prossime puntate di Forbidden Fruit, dato che l’imprenditore finirà a letto nuovamente con la sua ex moglie e tradirà Yıldız Yılmaz (Eda Ece). Ciò darà il via ad una svolta fondamentale nelle dinamiche della dizi turca…

Forbidden Fruit, news: Halit è ancora geloso di Ender?

Dopo aver respinto le avance di Defne (Yeliz Şar), una sua vecchia amante che stringerà un’amicizia di convenienza con Yildiz, Halit comincerà ad innervosirsi parecchio quando, alla fine di un incontro di lavoro, un potenziale collaboratore gli chiederà come abbia potuto lasciare andare una donna intelligente e attraente come Ender.

In tal senso, c’è da dire che Halit riuscirà a fare cadere tale discorso, ma capirà che l’uomo, molto probabilmente, gli ha fatto quella domanda su Ender per capire se potesse provarci oppure no con lei. L’Argun Senior comincerà dunque a comportarsi in maniera piuttosto insolita e darà l’impressione di essere ancora geloso della Çelebi, nonostante il suo nuovo matrimonio apparentemente felice con Yildiz. Partendo da questi presupposti, di lì a poco, Halit si renderà protagonista di un grosso scivolone…

Forbidden Fruit, spoiler: Halit di nuovo a letto con Ender

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Halit si recherà senza preavviso a casa di Ender e le dirà a chiare lettere di stare alla larga dal suo collaboratore. Ovviamente, la donna capirà subito che l’ex marito le sta facendo una vera e propria scenata di gelosia, tant’è che non perderà tempo a ricordargli che ormai non ha nessun potere sulla sua persona, visto che si è già risposato con Yildiz.

Inoltre, Ender preciserà che è ancora una donna giovane e attraente, oltre che intelligente, motivo per il quale già diversi uomini le stanno facendo la corte e stanno provando a sedurla. Parole che porteranno l’Argun a reagire proprio come la scaltra Çelebi aveva già preventivato: Halit andrà a letto con lei e tradirà la Yilmaz! Un’azione che le farà capire che, presto o tardi, Halit si pentirà del suo matrimonio con Yildiz e tornerà tra le sue braccia in maniera definitiva…

Forbidden Fruit, trame: Ender cerca di accelerare l’accordo con Kemal

Non a caso, nel corso di una festa, Ender non risparmierà a Yildiz una serie di frecciatine, mostrandosi certa del fatto che molto presto si pentirà di essersi intromessa nel suo rapporto con Halit. In virtù della notte di passione con l’Argun Senior, Ender dirà dunque a Kemal (Sarp Can Köroğlu), l’ex marito di Yildiz in cerca di vendetta, che è giunto il momento di accelerare il loro piano per separare la coppia di “novelli sposi”.

Kemal e Ender riusciranno dunque a separare davvero Yildiz e Halit oppure resteranno con un pugno di mosche in mano? Occhio perché la storyline si complicherà sempre di più…