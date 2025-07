Forbidden Fruit anticipazioni: Sinan cerca di mettersi in affari con Zehra

Mai mettersi in affari con un uomo che ha un conto in sospeso con tuo padre. Una strana manovra del dottor Sinan (Kıvanç Kasabalı), l’ex amante di Ender Çelebi (Şevval Sam), avrà per protagonista Zehra Argun (Şafak Pekdemir) nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit… e non prometterà nulla di buono!

Forbidden Fruit, news: Sinan lascia per un po’ la città

Sinan ha lasciato la città quando, grazie alla pista che gli ha fornito la scaltra Yıldız Yılmaz (Eda Ece), Halit Argun (Talat Bulut) ha scoperto la tresca che intratteneva con la moglie Ender. Picchiato dagli uomini del facoltoso imprenditore, Sinan ha preferito preparare le valigie e cambiare un po’ aria.

Tuttavia, il suo soggiorno lontano da Istanbul non durerà a lungo: consapevole del fascino che esercita su Zehra, la figlia dello stesso Halit, Sinan rimetterà presto piede in città e si metterà in contatto telefonico proprio con la donna. E lì, tra una chiacchierata ammiccante e l’altra, la convincerà del fatto che insieme possono aprire uno studio di medicina estetica qualificato e concorrenziale…

Forbidden Fruit, trame: Zehra vuole aiutare Sinan nel suo progetto

Non sapendo che Sinan ha intrecciato una relazione extraconiugale con Ender, ormai a tutti gli effetti l’ex moglie del padre, Zehra vorrà ovviamente trovare dei finanziamenti per lo studio medico e penserà bene di chiederli a Halit. Quest’ultimo non vorrà però sentire ragioni nemmeno quando Zehra cercherà di coinvolgere la sorella Lila (Ayşegül Çınar) poiché, a suo dire, la figlia starà soltanto cercando l’ennesimo diversivo che poi abbandonerà da un giorno all’altro.

Contrariamente ad ogni tipo di pronostico, Zehra non disporrà dunque del denaro di Halit, ma. visto che vorrà fare colpo ad ogni costo su Sinan. deciderà di andare comunque avanti con il suo progetto. E continuerà ad agire indipendentemente dal rifiuto del genitore, preoccupato per lei anche per gli evidenti problemi che ha con l’alcool ormai da diverso tempo.

Forbidden Fruit, spoiler: che cos’ha davvero in mente Sinan?

Inoltre, i telespettatori non potranno fare a meno di chiedersi che cosa abbia davvero in mente Sinan, dato che darà l'impressione di stare prendendo in giro Zehra nonostante il corteggiamento nei suoi riguardi. E inoltre: perché Sinan cercherà di farsi vedere in giro per la città? Avrà semplicemente paura di farsi beccare dagli uomini di Halit o ci sarà sotto dell'altro? Occhio perché la storyline continuerà a riservare delle sorprese…