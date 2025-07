Forbidden Fruit: Sinan sposa Zehra, come reagirà Halit? | Anticipazioni

Un matrimonio celebrato per vendetta sta per avere luogo nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Dopo averla sedotta con l’inganno, il dottor Sinan (Kıvanç Kasabalı) – l’ex amante di Ender Çelebi (Şevval Sam) – riuscirà a sposare Zehra Argun (Şafak Pekdemir). Una mossa che farà per vendicarsi di Halit (Talat Bulut), che l’ha privato di tutto quanto nel momento in cui ha scoperto la sua tresca con l’ormai ex moglie…

Forbidden Fruit, news: Zehra apre il suo studio di medicina estetica ma…

Approfittando del fatto che non è a conoscenza della sua vecchia liaison con Ender, Sinan convincerà Zehra a mettersi in società con lui per aprire un studio di medicina estetica. Non disdegnando di andare a letto con lei, Sinan farà sì che la Argun contragga un ingente prestito per aprire lo studio. Tuttavia, al momento del pagamento della prima rata, Zehra non sarà in grado di saldare il debito, motivo per il quale si presenterà alla villa un addetto dell’Ufficio delle Entrate per procedere al pignoramento.

Tale circostanza farà andare su tutte le furie Halit, convinto fino a quell’istante che la figlia maggiore avesse aperto il centro con i suoi risparmi. Per questo, dopo aver pagato pur di evitare il pignoramento, l’Argun Senior rimprovererà aspramente Zehra, che per tutta risposta andrà a rifugiarsi a casa di Sinan.

Forbidden Fruit, spoiler: Sinan sposa Zehra; la reazione di Halit

Le mosse di Zehra daranno via al successivo tassello della vendetta di Sinan, già colpevole di aver sguinzagliato l’addetto al pignoramento a villa Argun. Usando tutto il suo charme, Sinan si dirà pronto ad incontrare Halit per spiegargli tutta la situazione, ma prima dirà a Zehra che è necessario che si mostrino uniti “indissolubilmente” per dimostrare al padre che fanno sul serio e possono davvero far fruttare il centro medico.

Il risultato? Zehra accetterà di sposare Sinan in fretta e furia e lo presenterà al padre come suo marito. Una decisione repentina che farà perdere ancora di più la pazienza a Halit, poiché cosciente del fatto che il medico è stato l’amante di Ender, ospite in quei giorni a casa sua per il bene del giovane Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu).

Forbidden Fruit, trame: Ender stringe un patto con Sinan

In ogni caso, dopo aver ragionato bene sul da farsi, Ender cercherà di sfruttare la situazione a proprio vantaggio per liberarsi per sempre di Yıldız Yılmaz (Eda Ece), la nuova moglie di Halit. La Celebi si dirà disposta ad aiutare l’ex amante ad andare avanti col suo matrimonio con Zehra soltanto se riuscirà a convincere Halit del fatto che loro due non sono mai stati insieme, facendo ricadere la colpa della “menzogna” su Yildiz.

Visto che avrà necessariamente bisogno del benestare di Halit al suo matrimonio con Zehra, Sinan accetterà l’accordo e comincerà subito ad agire in tal senso. Anche se, almeno nei primi momenti, Halit tenderà a non credere che la sua liaison con Ender non ha mai avuto luogo… soprattutto quando insinuerà cripticamente che Yildiz ha avuto un ruolo nella faccenda! Seguici su Instagram.