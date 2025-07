Forbidden Fruit: Zehra mette in difficoltà Zeynep e Alihan! Ecco perché | Anticipazioni

Se c’è una cosa che Zehra Argun (Şafak Pekdemir) ama fare è spettegolare. Non a caso, nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, la figlia maggiore di Halit (Talat Bulut) si divertirà a mettere in difficoltà Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci) nel corso di un evento mondano…

Forbidden Fruit, news: Zeynep e il corteggiamento di Cem

La storyline partirà quando Zeynep crederà erroneamente che il suo capo ed ex amante Alihan Taşdemir (Onur Tuna) abbia cominciato una relazione con un’altra donna. A quel punto, anche se non proverà alcun tipo di sentimento nei suoi riguardi, Zeynep accetterà la corte di Cem (Gün Akıncı), il direttore degli esteri della compagnia aerea di Alihan, nonché tra i migliori amici dell’uomo.

Col trascorrere dei giorni, visto che Cem si starà impegnando tanto per far evolvere il loro rapporto, Zeynep non potrà fare a meno di provare dei profondi sensi di colpa, dato che sarà ancora profondamente innamorata di Alihan. Per questo, la donna cercherà in più occasioni di trovare il momento più opportuno per chiarire la sua situazione con Cem, ma ogni suo tentativo andrà in fumo. Un’iniziativa di Alihan finirà dunque per mettere Zeynep in seria difficoltà…

Forbidden Fruit, spoiler: Zehra mette in difficoltà Zeynep e Alihan

Possiamo anticiparvi che, nel corso del sopracitato evento mondano, Alihan raggiungerà Zeynep in bagno e, oltre a lasciarle intendere di essersi pentito per avere interrotto in modo brusco la loro relazione, la sorprenderà dandole un appassionato bacio sulle labbra. Un avvicinamento, questo, che verrà osservato per caso da Zehra, la quale non esiterà a sganciare la bomba di fronte a tutti i presenti quando Cem cercherà di presentare Zeynep come la sua nuova fidanzata.

Visto che né Zeynep e né Alihan contraddiranno Zehra, intenta a sottolineare che i due si sono appena baciati in bagno, Cem si sentirà preso in giro dall’amico e dalla sua assistente e lascerà il party a metà. Tuttavia, il giorno successivo, Cem chiarirà a Alihan che non intende farsi da parte con Zeynep e gli lascerà capire di essere disposto ad utilizzare qualsiasi mezzo per conquistarla.

Forbidden Fruit, trame: Alihan vuole chiedere a Zeynep di sposarlo ma…

A questo punto, Zerrin Taşdemir (Nilgün Türksever) si convincerà dell’idea che Zeynep si sia avvicinata al fratello Alihan soltanto per entrare in possesso delle sue ricchezze. Proprio per questo, seguendo alla lettera un consiglio di Ender (Şevval Sam), Zerrin penserà bene di parlare faccia a faccia con Zeynep e le ricorderà che Alihan si butta continuamente in nuove avventure, motivo per il quale non le proporrà mai di diventare sua moglie.

Un pensiero che sarà lontano dalla realtà, dato che Alihan penserà bene di chiedere a Zeynep di sposarlo per dimostrarle che davvero la ama ed evitare così che Cem possa interferire ancora nel loro rapporto. Non è però detto che tutto vada secondo i piani del bell’imprenditore… Seguici su Instagram.