Forbidden Fruit: Zeynep a letto con un altro, ma è come sembra? | Anticipazioni

Anche se la lascerà all’improvviso senza darle una spiegazione plausibile, Alihan Taşdemir (Onur Tuna) non riuscirà proprio a mettere da parte i sentimenti che prova per la sua assistente Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci). Non a caso, nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, l’uomo comincerà ad essere geloso quando Zeynep si avvicinerà a Cem (Gün Akıncı), il direttore generale estero della sua compagnia…

Forbidden Fruit, news: Cem arriva in azienda

Come vi abbiamo già anticipato, Alihan lascerà Zeynep all’improvviso quando capirà che la loro relazione sta diventando abbastanza seria. Durante un dialogo con l’amico Hakan Kurtuluş (Sinan Eroğlu) emergerà dunque che Alihan non ha mai voluto impegnarsi seriamente perché, quando era ragazzino, ha beccato la madre – ormai defunta – a letto con un altro uomo. Completamente disilluso dall’amore, Alihan ha dunque sempre preferito delle avventure passeggere, memore di come il padre abbia sofferto per la rottura con la madre.

Fatto sta che, in seguito alla rottura con Zeynep, Alihan deciderà di far tornare dall’America il suo direttore generale degli esteri. Divorziato con un figlio a carico, il piccolo Kevin, Cem risulterà essere il fratello di Lal Uzun (Tuğçe Koçak), la donna che Alihan ha lasciato quando ha cominciato a provare qualcosa per Zeynep.

Forbidden Fruit, spoiler: Zeynep a letto con un altro uomo, ma non è come sembra!

Fin dal primo giorno che metterà piede in azienda, Cem proverà una sorta di simpatia per Zeynep, la quale andrà d’accordissimo anche con Kevin. Inconsapevole della liaison che ha avuto con la donna, Cem dirà ad un certo punto a Alihan di essere incuriosito da Zeynep. E ciò, nel giro di poco tempo, innescherà una vera e propria gelosia nel Taşdemir, che una notte arriverà addirittura a sognare la Yilmaz a letto con Cem.

Già di per sé ingarbugliata, la situazione non farà altro che complicarsi nel momento in cui Zeynep accetterà di diventare l’assistente di Cem pur di non continuare a lavorare a stretto contatto con Alihan. Una scelta che spingerà quest’ultimo a fare una mossa che gli si ritorcerà contro…

Forbidden Fruit, trame: Alihan cerca di allontanare Cem ma…

Dato che avrà paura che col tempo riesca a conquistare Zeynep, Alihan si inventerà un problema improvviso sorto nella sede di Atlanta dell’azienda per costringere Cem a ripartire in America almeno per tre mesi. Seppur sorpreso, essendo appena arrivato a Istanbul, Cem accetterà la nuova trasferta ma, a sorpresa, chiederà a Zeynep di seguirlo, promettendole che lui e Kevin sapranno certamente metterla a suo agio in una nazione estera che non conosce.

Dopo aver ragionato meglio sul da farsi e non volendo buttare via un’opportunità professionale che potrebbe giovare al suo curriculum, Zeynep deciderà di accettare l’offerta, anche per mettere tantissima distanza tra lei e Alihan. Ma come reagirà quest’ultimo appena capirà che il suo piano per allontanare Cem gli si è ritorto contro?

Occhio perché Alihan sembrerà deciso ad impedire a Zeynep di non andare via nel giorno prefissato per la partenza in America, ma potrebbe essere già troppo tardi…