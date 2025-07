Il paradiso delle signore 10, anticipazioni e trama primo episodio (settembre 2025)

Anticipazioni prima puntata Il paradiso delle signore 10, a settembre su Rai 1

Marcello e Adelaide sono appena rientrati da una romantica estate trascorsa in Liguria, più innamorati che mai. Al Paradiso fervono i preparativi per la nuova collezione, un omaggio ai sogni e alla magia del cinema. Roberto, sempre creativo, propone di coinvolgere Delia nella sfilata, assegnandole il compito di realizzare acconciature ispirate alle grandi dive della settima arte.

Le Veneri sono entusiaste di ritrovarsi dopo la pausa estiva e condividere le loro storie. Agata ha trascorso il tempo a Parigi, dove ha visitato sua sorella Maria e respirato un’aria di cambiamento e novità. Delia, invece, ha passato l’estate con Gianlorenzo: insieme formano la coppia del momento. A sorpresa, Elvira fa il suo ritorno negli spogliatoi, riprendendo il lavoro nonostante lei e Salvo siano impegnati con il piccolo Andrea, che sua madre insiste nel chiamare “Andrea Maria”. Pur dormendo poco, sono entrambi felici.

Il battesimo di Andrea si terrà venerdì e Salvo ha scelto Concetta e Marcello come padrini. Tuttavia, la decisione non incontra il favore dei suoceri di Salvo, i quali vorrebbero il loro devoto cugino Tarciso come padrino al posto di Marcello. Nonostante le pressioni, Salvo non ha alcuna intenzione di cedere sulla questione.

Nel frattempo, al Paradiso arriva Fulvio, un ex imprenditore costretto a cambiare vita dopo il fallimento della sua azienda di bottoni. Ora lavora come magazziniere e vive con sua figlia Caterina, a cui è molto legato sin dalla perdita della moglie. Incapace di rivelare la verità, Fulvio inventa una storia per Caterina, dicendole di essere contabile in una ditta di trasporti.

Enrico ha finalmente ripreso l’attività di medico presso la prestigiosa clinica del Dottor Di Meo. Si sente colmo di soddisfazione e vive in perfetta armonia con Marta e la figlia a Villa Guarnieri.

Infine, Umberto si trova a dover accettare la relazione tra Marcello e Adelaide, seppur a malincuore. Determinato a riconquistare il cuore di Adelaide, cerca ogni modo per dimostrarle il suo amore, coinvolgendo anche Odile nel suo piano successorio.