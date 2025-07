Il paradiso delle signore 10: la presentazione della nuova stagione! | Anticipazioni

Milano, 1966. Il paradiso delle signore riapre i battenti sotto la confermata gestione di Marcello Barbieri, Roberto Landi e Marta Guarnieri. Quest’ultima sta vivendo un momento sereno: Enrico, ripreso il lavoro come medico, si è trasferito a Villa Guarnieri con la piccola Anita, inaugurando una nuova fase familiare.

La Contessa Adelaide di Sant’Erasmo e Marcello, di ritorno da un’estate romantica trascorsa tra le coste liguri, fanno grandi progetti per il futuro. Tuttavia, il loro amore incontrerà l’ostilità di Umberto Guarnieri, che vede questa relazione come dannosa per la donna di cui è segretamente innamorato.

Per Salvo ed Elvira, la felicità porta il nome del piccolo Andrea, pronto a ricevere il battesimo, nonostante qualche preoccupazione legata a una tosse insistente.

La stagione del Paradiso delle Signore si apre con una sfilata dedicata al cinema, dove Gianlorenzo Botteri presenta la nuova collezione, arricchita dalle acconciature ideate da Delia. Quest’ultima si avvicina sempre più a lui, sia sul piano professionale che sentimentale. La sfilata diventa anche l’occasione per ufficializzare la relazione tra Matteo e Marina Valli, la diva dei film musicarelli.

Tra le novità del grande magazzino spicca l’arrivo del nuovo magazziniere, Fulvio. Dopo la chiusura della sua fabbrica di bottoni, cerca di ricostruire con dignità la propria vita, pur nascondendo la sua nuova condizione alla figlia Caterina. Quest’ultima, appassionata di moda e innamorata di un fidanzato segreto, scatenerà non pochi scompigli quando la verità verrà alla luce.

Nel frattempo, la GMM guidata da Odile è alla ricerca di un nuovo stilista. Umberto presenta a lei Ettore Marchesi, un creativo affascinante e cosmopolita il cui arrivo riaccende immediatamente la rivalità con il Paradiso delle Signore. A Ettore si unisce presto Greta, sua sorella, legata a lui da un segreto profondo che condiziona ogni loro passo.

Dopo l’amara esperienza con Tancredi, Rosa torna a Milano intenzionata a restare solo per breve tempo. Tuttavia, la sua presenza finisce per inserirla nel cuore delle attività del Paradiso Market, sempre più orientato verso le esigenze delle donne. Inevitabilmente, questo la porterà a confrontarsi nuovamente con Tancredi e Marcello.

Intanto, Irene, responsabile del reparto vendite, tenta faticosamente di mantenere l’ordine sia nel lavoro che nella propria vita personale. Milano vibra sempre più al ritmo degli anni ’60: nuovi stili si impongono negli abiti, il rock’n’roll prende piede e gli hippie fanno la loro comparsa. Tra questi c’è Johnny, il cugino chitarrista e sognatore di Delia, che desidera partire alla scoperta del mondo ma finisce per sconvolgere le dinamiche delle ragazze con cui si ritrova a convivere.

La famiglia Puglisi vive momenti più tranquilli: Ciro è assorbito dalla caffetteria, Concetta dall’atelier e Agata continua a cercare la sua strada, influenzando inaspettatamente le scelte del fratello Mimmo.

Ma questa è solo la premessa: al Paradiso delle Signore ogni giorno riserva sorprese, alcune dolci ed altre certamente meno. Inizieremo a scoprirle a settembre su Rai 1!