Innocence, anticipazioni 20 e 26 luglio 2025

Anticipazioni e trame puntate Innocence di domenica 20 e sabato 26 luglio 2025

Bahar scopre con dolore che Ela era incinta e che, a causa del pestaggio subito, ha perso il bambino. La disperazione di Bahar si trasforma ben presto in rabbia quando apprende che Timur era da tempo a conoscenza della relazione tra Ela e il suo capo, senza mai intervenire per fermarla. Anzi, messo alle strette da Banu, Timur tenta di convincere Bahar a ritirare la denuncia, sostenendo che, in assenza di un test di paternità, non esistano prove concrete per dimostrare la colpevolezza dell’imputato.

Bahar, però, si oppone con determinazione e, di fronte alla sua fermezza, Hale decide di intervenire personalmente. Offre così a Bahar e alla sua famiglia dieci milioni di dollari e la possibilità di trasferirsi negli Stati Uniti in cambio del loro silenzio. Ma Bahar rifiuta categoricamente e rende immediatamente pubblica l’offerta, gettando ulteriore scandalo su Ilker.

Nel frattempo, Ilker si trova in carcere in attesa di giudizio. Dopo essere stato vittima di un tentativo di linciaggio da parte degli altri detenuti, viene trasferito d’urgenza in ospedale. Decisa a salvare l’immagine del figlio agli occhi dell’opinione pubblica, Hale convince Irem a sposarlo direttamente in prigione. Nonostante Harun faccia di tutto per allontanare la figlia da quella situazione complicata e pericolosa, le nozze vengono comunque celebrate.

Quando Harun scopre quanto accaduto, esplode di rabbia e cerca ogni appiglio legale per ottenere l’annullamento del matrimonio. Ma Irem, convinta della sua scelta, difende il proprio gesto e annuncia che si trasferirà per un periodo a casa dei suoceri. Le nozze tra Ilker e Irem diventano rapidamente un caso mediatico, regalando ad Hale l’attenzione e il risultato sperato.

La notizia sconvolge Bahar, che si sente sopraffatta dai sensi di colpa per non essere riuscita a proteggere sua figlia Ela. Ad aggravare la situazione è l’atteggiamento della suocera Gulizar, che la ritiene responsabile della rovina del figlio e della nipote. Finalmente, Ela si risveglia e lascia il reparto di terapia intensiva, mentre cresce la tensione e l’attesa per le sue prime dichiarazioni pubbliche… Seguici su Instagram.