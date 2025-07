Innocence, anticipazioni dal 27 luglio al 2 agosto 2025

Anticipazioni e trame puntate Innocence di domenica 27 luglio e sabato 2 agosto 2025

Ela ha finalmente riaperto gli occhi in ospedale, ma si chiude in un silenzio ostinato, rifiutando di parlare. Le autorità, intanto, sospettano che la ragazza avesse un secondo telefono, utilizzato per mantenere contatti segreti con Ilker. Bahar, sconvolta dalla notizia, tenta inutilmente di raggiungere Timur, che in quel momento si trova con Banu. Quest’ultima, in accordo con Ismail, induce l’uomo a firmare le sue dimissioni dal Gruppo Ilgaz.

Un flashback ci riporta indietro nel tempo, a una sera nella casa di Riva: Irem arriva all’improvviso mentre Ilker è insieme a Ela. Preso alla sprovvista, Ilker nasconde Ela in uno stanzino, ma Irem trova un indizio rivelatore: un braccialetto con Trilli. Utilizzando il pretesto di restituirlo, organizza un incontro con Ela e Ilker. Durante l’incontro, Ela espone la sua versione dei fatti, ma Ilker nega tutto, accusandola di essersi inventata ogni cosa. La giovane, furiosa e ferita, lo minaccia apertamente.

Un salto in avanti nel tempo ci porta al giorno della prima udienza. In tribunale, l’avvocato di Ilker espone la strategia difensiva: sostiene che Ela sia affetta da disturbi psicotici e da erotomania, e che, spinta dalla frustrazione, abbia simulato l’aggressione per vendetta. Durante l’udienza, Bahar prende la parola per difendere sua figlia e mostra le fotografie che ritraggono Ela con evidenti ferite. Tuttavia, viene allontanata dall’aula.

Il caso esplode nei media: giornali, televisioni e social network sono invasi dalla notizia e dalle immagini intime che Ela aveva inviato a Ilker. L’opinione pubblica si divide. Ilker viene scarcerato in attesa del processo, ma al suo rilascio nessun familiare si presenta. Tornato a casa, il padre Ismail lo accusa di aver disonorato la famiglia, mentre Hale viene rimproverata per aver sempre giustificato il figlio. Irem, pur consapevole delle bugie su cui si basa il loro matrimonio, decide di restare al suo fianco.

Nel frattempo, Ela è ancora ricoverata. Timur, Bahar e Bahadir vegliano su di lei con la speranza che possa ricordare cosa sia realmente accaduto quella notte. Ma Ela, affranta e disorientata, non riesce a recuperare alcun ricordo… Seguici su Instagram.