Innocence, anticipazioni dal 3 al 9 agosto 2025

Anticipazioni e trame puntate Innocence di domenica 3 e sabato 9 agosto 2025

Ela fatica a ricordare con chiarezza cosa sia realmente accaduto prima della notte in cui è stata ritrovata in fin di vita. Nel frattempo, il processo prosegue e la situazione si complica sia per lei che per sua madre: alcuni comportamenti della ragazza iniziano infatti a sollevare dubbi e sospetti.

Durante un’udienza, Beril, l’avvocato di Ilker, riesce a dimostrare che Ela aveva acquistato una collana per sé, fingendo che fosse un regalo di Ilker. Questa rivelazione scatena un’ondata di critiche sui social, e l’opinione pubblica, che inizialmente era dalla parte della ragazza, comincia a dubitare della sua versione dei fatti. Cresce la voce che l’intera relazione con Ilker possa essere stata una sua invenzione.

Anche Ela, confusa dai suoi ricordi frammentati, inizia a mettere in discussione la propria memoria e a dubitare di se stessa. Dopo aver letto i commenti denigratori online, è talmente sconvolta da tentare il suicidio usando un frammento di vetro. Fortunatamente, Bahar interviene in tempo e riesce a calmarla, rassicurandola: crede ancora in lei, anche se nemmeno Ela è più certa della verità.

Tornata a casa, Bahar affronta Hande, ma viene subito contrastata da Neval, madre di Hande, con il pieno sostegno di Timur e del resto della famiglia. Timur ricorda a Bahar che non può attaccare chiunque sia critico nei confronti di Ela, soprattutto considerando che la loro stessa figlia è già stata portata in centrale per aver insultato Irem con dei post pubblicati tramite account falsi.

In effetti, tempo prima, Ela era stata interrogata dalla polizia proprio per aver usato profili falsi con cui aveva offeso Irem. Tuttavia, venne poi rilasciata grazie al ritiro della denuncia da parte di Irem, spinta in tal senso da Ilker…