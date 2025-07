Innocence, dal 12 luglio il sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5 | Serie turche

(Da comunicato stampa) Debutta il 12 luglio su Canale 5, alle ore 14:30, in esclusiva e in prima visione assoluta, Innocence. La serie, trasmessa ogni sabato e domenica, è un romantic thriller che vede nel cast nomi noti come Serkay Tütüncü (Mr. Wrong), Alayça Öztürk (Terra Amara) e Kimya Gökçe (DayDreamer, Mr. Wrong).

Al centro della storia troviamo Bahar (interpretata da Deniz Çakır), una madre separata con due figli, che tenta disperatamente di proteggere sua figlia Ela (İlayda Alişan) da una relazione pericolosa. Ela, giovane studentessa universitaria, si innamora di un uomo di 35 anni, che non solo attira il suo cuore ma si rivela anche essere il capo del padre della ragazza.

Nonostante i ripetuti sforzi di Bahar per impedire questa relazione, gli eventi prendono una drammatica piega il giorno del diciannovesimo compleanno di Ela, segnando un momento che cambierà irrimediabilmente le vite della famiglia Yüksel.

La serie è stata girata principalmente a Istanbul, con scene iconiche ambientate ad Atlı Köşk, una splendida villa d'epoca ottomana affacciata sul Bosforo nel quartiere di Emirgan, ex residenza del magnate e filantropo Sakıp Sabancı e oggi convertita a museo dal 2022. Alcune riprese hanno avuto luogo anche nella provincia di Kocaeli, arricchendo ulteriormente l'estetica della produzione.