Io sono Farah, da lunedì 28 luglio alle 15,45. Anticipazioni prima puntata

Debutta lunedì 28 luglio alle ore 15.45 su Canale 5, in prima visione assoluta ed esclusiva, la serie Io sono Farah, adattamento italiano dell’argentina “La chica que limpia”. La protagonista, Farah, è interpretata dalla popolarissima Demet Özdemir, già amata dal pubblico per il suo lavoro in “DayDreamer”, “My Home My Destiny” e “La ragazza e l’Ufficiale”. La storia segue le vicende di una giovane donna arrivata clandestinamente a Istanbul insieme al figlio Kerim.

Nonostante la laurea in Medicina, Farah si ritrova a lavorare come domestica per il criminale Tahir per poter sostenere le costose cure necessarie per il piccolo Kerim, affetto da una rara malattia. Tuttavia, questo lavoro si rivela estremamente pericoloso, in quanto la donna finirà coinvolta in situazioni drammatiche, come assistere a un omicidio e dover ripulire la scena del crimine.

La serie, il cui titolo originale è “Adım Farah”, vede Engin Akyürek nel ruolo del mafioso di cui Farah si innamorerà. Akyürek è un attore di successo con un passato da studente universitario presso la facoltà di Lingua, Storia e Geografia dell’Università di Ankara. Nel 2015 è stato nominato agli Emmy come miglior attore per la serie *Kara Para Aşk* (*Black Money Love*, disponibile su Netflix). Oltre alla recitazione, ha pubblicato il suo primo libro, *Sessizlik*, nel 2018 e collabora regolarmente con il magazine letterario *Kafasına Göre*.

Demet Özdemir continua a distinguersi tra televisione, cinema e musica. Nel 2023 è stata tra i protagonisti dell’80ª Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto il premio Kinéo per il suo lavoro nella serie *La ragazza e l’Ufficiale*, oltre che per i film Netflix *Tattiche d’amore* e *Tattiche d’amore 2*.

Prima dell’adattamento italiano, *Io sono Farah*, scritto da Deniz Dargı, Cem Görgeç, Cenk Boğatur, Toprak Karaoğlu e Seda Çalışır Karaoğlu, è stato oggetto di rivisitazione da parte di HBO per WarnerMedia Latin America (Messico) e di Warner Bros. Television Studios per Fox con il titolo *The Cleaning Lady*, trasmesso in Italia sul canale 20.

Io sono Farah, anticipazioni prima puntata di lunedì 28 luglio 2025 su Canale 5

Farah è una giovane donna iraniana emigrata a Istanbul, dove vive insieme a suo figlio Kerim, un bambino di sei anni costretto a un’esistenza isolata a causa di una grave compromissione del sistema immunitario. Per mantenersi, Farah lavora in modo irregolare come addetta alle pulizie. Durante un turno notturno presso un locale gestito da criminali, si ritrova testimone di un terribile evento: Kaan Akingi, al culmine di una discussione accesa, spara a un ragazzo e lo uccide. Per salvarsi la vita, Farah si offre di ripulire la macchia di sangue dal pavimento. Finito il lavoro, viene condotta con forza da Tahir, apparentemente uno dei leader dell’organizzazione criminale. Tuttavia, Farah riesce a fuggire e torna a casa, visibilmente scossa. Ad attenderla c’è Gonul, la sua vicina di casa che si prende cura di Kerim quando lei è assente. Le due donne concordano di portare il bambino in ospedale la mattina seguente per una visita importante. Intanto, in un bosco delle vicinanze, il cadavere del ragazzo ucciso da Kaan viene ritrovato.

Grazie ai contatti di Gonul, impiegata presso l’ospedale, Farah riesce a far visitare clandestinamente Kerim da un immunologo. Il medico le comunica una notizia potenzialmente positiva: potrebbe esserci un donatore di midollo compatibile. Tuttavia, per procedere con il trapianto, Kerim deve essere registrato ufficialmente, una richiesta che mette Farah in difficoltà dato il suo status di immigrata priva di cittadinanza turca. La donna promette di trovare una soluzione al problema. All’uscita dall’ospedale, però, nota di essere seguita da Haydar, uno degli uomini legati a Tahir. Nonostante avesse promesso a Kerim di portarlo al campo da calcio, Farah cambia piano e torna direttamente a casa per proteggere il bambino. Una volta arrivati, trovano Tahir ad aspettarli. L’uomo decide di risparmiarla ma le rivolge una chiara minaccia: se dovesse parlare dell’omicidio di Alperen con qualcuno, non sarà così clemente la prossima volta. Nel frattempo, al piano superiore, la madre di Gonul, Perihan, rimprovera la figlia accusandola di lasciarsi sfruttare da Farah e di rischiare problemi sul lavoro all’ospedale. Seguici su Instagram.