La forza di una donna, anticipazioni dal 21 al 25 luglio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da lunedì 21 a venerdì 25 luglio 2025

Bahar, insieme ai piccoli Nisan e Doruk, si trasferisce a casa di Hatice ed Enver affinché non debba affrontare da sola la malattia. L’accoglienza, però, non è delle più calorose: Hatice e Sirin mostrano una certa freddezza verso i nuovi arrivati, mentre Enver, al contrario, fa di tutto per metterli a proprio agio e farli sentire benvenuti. Nel frattempo, Nisan fa uno strano sogno che ha per protagonista il padre.

Jale incarica Yeliz di vegliare su Bahar, assicurandosi che resti a casa con la sua famiglia, eviti stress inutili e informi i parenti degli esami necessari per trovare un donatore compatibile per il trapianto di midollo osseo. Intanto, Arif discute con Yeliz riguardo al comportamento sempre più inquietante di Sirin.

Bahar, tormentata dai ricordi, racconta ai suoi figli alcuni aneddoti legati al loro papà. Spronata da Yeliz, decide di controllare le vecchie date dei messaggi di Sarp e fa una scoperta sconvolgente. Subito contatta l’amica per raccontarle quanto ha scoperto e insieme decidono di indagare sull’identità della presunta amante di Sarp.

Nel frattempo, mentre Nisan e Doruk cercano di ambientarsi nella nuova casa, la salute di Bahar peggiora e la donna sviene davanti a Hatice. La situazione si complica ulteriormente perché la gelosia di Sirin cresce di giorno in giorno, alimentata dalla nuova convivenza e dalle attenzioni che la madre riserva a Bahar. Sirin arriva persino a manipolare Hatice, insinuandole che la sorellastra stia fingendo i malori per attirare compassione e screditare lei.

Nel frattempo, alla lavanderia, la proprietaria Sema prende di mira Bahar, affidandole un compito impossibile. Fortunatamente, le colleghe si stringono attorno a lei e l’aiutano a completarlo in tempo per poter essere accompagnata da Arif in ospedale. Ma il destino continua a metterle i bastoni tra le ruote: Bahar arriva tardi alla terapia e Sirin ne approfitta per avvelenare ancora di più la madre, facendole credere che la sorellastra fosse uscita con un uomo, lasciando a lei la responsabilità dei bambini.

Arif, rimasto ad aspettarla in ospedale, viene a sapere da Bahar dei suoi sospetti che Sarp sia ancora vivo e forse legato a un’altra donna, lasciandolo molto turbato. Tornata a casa, Bahar trova la porta sbarrata: Hatice, ormai convinta dalle menzogne di Sirin, non le permette di entrare e la costringe a passare la notte sui gradini di casa.

La mattina seguente, Bahar si reca con i figli in un negozio di telefonia, dove scopre che Enver era già stato lì con quel telefono, alimentando i suoi sospetti. Intanto, Ceyda fa visita a Bahar e chiede a Enver di confezionarle dei vestiti provocanti per i suoi spettacoli…