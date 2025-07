La forza di una donna, anticipazioni dal 28 luglio al 1° agosto 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto 2025

Sirin è determinata a riportare suo padre a casa e, per riuscirci, mette in atto uno dei suoi soliti piani manipolatori. Hatice riceve una telefonata da quello che si presenta come lo psicologo di Sirin, il quale le riferisce che la ragazza è a rischio suicidio e necessita di un monitoraggio costante. Intanto, Bahar, ormai senza fondi, chiede aiuto a Enver. Tuttavia, quando l’uomo si reca in banca per ritirare la sua pensione, scopre con sgomento che ci sono problemi inattesi.

La salute di Bahar peggiora visibilmente. Pur cercando di mantenere un atteggiamento ironico e positivo, non può ignorare la gravità della situazione. È consapevole che la sua malattia avrà un impatto devastante non solo su di lei, ma anche sulle persone che ama. Le sue riflessioni la portano a rivedere i suoi legami e a interrogarsi sul futuro dei suoi figli. Nonostante le difficoltà, cerca di affrontare la quotidianità con spirito e coraggio.

Nel frattempo, Hikmet fa visita a Enver e conosce meglio Bahar grazie ai suoi racconti. Jale e Musa, invece, annunciano alle rispettive madri l’intenzione di divorziare. Dopo un’accesa discussione con Hatice e Sirin, Enver decide di trasferirsi a casa di Bahar, portando con sé anche il suo laboratorio da sarto. Hatice, scegliendo di ignorare le provocazioni e le gelosie di Sirin, va a trovare Bahar per cucinare e passare una giornata serena con i nipoti, nel tentativo di ricucire i rapporti.

Arif organizza un picnic con Bahar e i bambini, al quale si uniscono anche Enver, Yeliz e Ceyda. L’atmosfera è allegra, animata dai soliti battibecchi tra Yeliz e Ceyda. L’arrivo inaspettato di Hikmet cattura l’attenzione di Yeliz, provocando la gelosia di Ceyda. Ma la sua rabbia si dissolve quando riceve una notizia emozionante: suo figlio Arda starà con lei per un mese.

Nel frattempo, a casa di Sarp, ora conosciuto come Alp, si festeggia il primo compleanno dei gemelli. Suat confessa a Piril che Bahar è viva. Ceyda è al settimo cielo: finalmente potrà riabbracciare il piccolo Arda, per cui ha arredato una cameretta piena di colori e giochi. Ma una crudele verità è in agguato.

Piril scopre che Julide, madre di Alp, è ospite di Suat. Questo la spinge a voler raccontare a Sarp che Bahar è viva, ma Suat cerca in ogni modo di impedirglielo. Intanto Enver inizia a farsi apprezzare nel quartiere e ricostruisce una nuova clientela. Hatice scopre che Sirin minaccia di non donare il midollo a Bahar, scatenando un’altra lite tra madre e figlia.

Sarp e Piril discutono animatamente in merito a Bahar e ai bambini. Jale e Musa condividono un momento leggero, ricordando la casa che avevano scelto prima del matrimonio. Intanto, Ceyda, devastata per la mancanza di Arda, si ubriaca e canta al locale, finendo per essere malmenata. È Hikmet a soccorrerla.

I genitori di Bersan, preoccupati per la figlia, si rivolgono a Ceyda, che chiede aiuto ad Arif. Bahar nota Arif uscire dal palazzo di Bersan e si insospettisce. Hikmet sorprende Ceyda con un gesto gentile, ma questo le costa la possibilità di lavorare. Quando Bahar scopre che Enver sapeva della relazione tra Sirin e Sarp e l’ha tenuta nascosta, va su tutte le furie. Decide quindi di affrontare Sirin, mentre Enver cerca disperatamente di evitare lo scontro.

Bahar corre a casa di Hatice alla ricerca di Sirin, ma non trovandola, sfoga la rabbia contro chiunque le abbia mentito. Enver, però, continua a volerle stare vicino, pur non essendo più il benvenuto. Piril tenta di convincere Alp a trasferirsi in America. Durante un pranzo con Suat, Sarp nota la sua vecchia Jeep guasta lungo la strada e si perde nei ricordi della vita con Bahar.

Yeliz, affranta per aver litigato con Bahar, trova conforto in Ceyda. Arif accoglie temporaneamente Enver in casa sua. Durante una cena, confessa di essere innamorato. Intanto, Seyfullah minaccia Hikmet, ordinandogli di allontanarsi da Ceyda, mentre la figlia Umran sospetta che l’uomo abbia acquistato il night club proprio per lei.

Bahar è ormai convinta che Sarp sia ancora vivo e cerca disperatamente la madre di lui, Julide. Vuole affidarle i bambini nel caso la malattia abbia il peggio. Sebbene stanca, si mette alla ricerca di Sirin, che nel frattempo si è nascosta a casa di Jale e Musa. Bahar la sorprende lì e lo scontro tra le due è feroce. Jale, furiosa per il caos creato, caccia Sirin dopo aver scoperto che ha parlato del divorzio con Bora.

Nisan e Doruk fanno una dolce sorpresa a Bahar preparandole la colazione, ma notano un graffio sulla sua guancia. Bahar mente, ma il ricordo dello scontro con Sirin la tormenta. Piril riceve delle foto che ritraggono Bahar con i suoi figli e decide di non mostrarle a Sarp. Hikmet si rende conto che non può più fidarsi di Peyami e confessa a Seyfullah il suo amore per Ceyda. L’uomo, però, lo minaccia duramente.

Arif tenta un confronto con Bahar, ma lei rifiuta di ascoltarlo. Il risentimento nei confronti suoi, di Enver e di Yeliz è troppo forte. Suat rimprovera Piril per essersi avvicinata a Bahar, giudicando la cosa troppo pericolosa. Ceyda, furiosa con Sirin per aver colpito Bahar, coinvolge Nisan per poterle parlare. Ceyda e Yeliz si recano a casa di Hatice per dare una lezione a Sirin, ma la ragazza chiama aiuto e Yeliz finisce in prigione.

Tornata a casa, Ceyda trova Hikmet ad aspettarla. Con la scusa di un caffè, riesce ad avvisare Seyfullah, che arriva con i suoi uomini. Messo alle strette, Hikmet tenta di gettare Ceyda dalla finestra, ma l’intervento della polizia la salva. Tuttavia, è proprio Ceyda ad essere arrestata.

Piril continua a indagare su Bahar. Hatice, dopo aver parlato con il medico, scopre la reale gravità della malattia della figlia e, scossa, inizia a comprendere le sue reazioni. Ceyda e Yeliz, dopo l’arresto, vengono rilasciate, ma il marito di Yeliz le chiede il divorzio, facendola crollare… Seguici su Instagram.