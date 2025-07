La forza di una donna, anticipazioni dal 7 all’11 luglio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da lunedì 7 a venerdì 11 luglio 2025

Bahar precipita in una profonda depressione dopo aver scoperto il tradimento di Sarp. La donna si lascia trasportare dai ricordi, ripensando a situazioni passate in cui avrebbe potuto intuire l’ambiguità dell’uomo. Intanto Sirin continua a divertirsi tormentando Bahar con telefonate anonime. Dopo aver ritirato lo stipendio, Bahar viene aggredita e derubata, riportando alcune ferite. Si reca così dalla polizia per sporgere denuncia e, in difficoltà nel tornare a casa, riceve l’aiuto di Arif, che impietosito le offre del denaro. Sirin, nel frattempo, non smette di infastidirla con chiamate senza risposta e si avvicina ad Arif fingendo di essere alla ricerca di un appartamento.

A casa, Doruk e Nisan, prima di addormentarsi, pensano al loro padre Sarp, e Bahar li asseconda, immaginando insieme a loro una vita fatta di ricchezze e agi. Tuttavia, arriva a rendersi conto che nessuna fortuna materiale può valere quanto la felicità di condividere momenti semplici, come sedersi su una panchina vista mare.

Finalmente Bahar si reca dalla dottoressa Jale, che le comunica la diagnosi di anemia aplastica, spiegandole che potrebbe essere necessario un trapianto di midollo osseo. Nello stesso periodo, Yeliz, a cui Bahar vorrebbe confidarsi, le rivela invece il tradimento del marito, disperandosi. La visita di Bersan, che si mostra amichevole ma approfitta di un momento di distrazione di Bahar per nascondere qualcosa in casa sua, complica ulteriormente la situazione.

Nel frattempo, Sirin finge con i suoi genitori di aver dimenticato Sarp e presenta Levent come il suo fidanzato. Bahar si trova a lottare con il dolore e il rancore verso Sarp, ora che conosce la verità. Enver, commosso dai ricordi dei nipoti, cerca di riavvicinarsi a loro e di chiedere perdono a Bahar per la sua passata assenza, ma lei rinfaccia le numerose occasioni in cui lui avrebbe dovuto sostenerla e ha invece scelto di assecondare Sirin.

Jale cerca di convincere Bahar a iniziare le cure, ma lei rifiuta di affrontare la malattia. Arif, intanto, mette in guardia Bersan, intimandole di stare lontana da Bahar e dai bambini. I sintomi di Bahar peggiorano visibilmente, tanto che anche Doruk e Nisan iniziano a preoccuparsi seriamente. Jale è combattuta se informare o meno Enver, Hatice e Sirin sulle reali condizioni di Bahar, ma alla fine, durante una cena, Musa trova il coraggio di affrontare l’argomento e comunica tutto alla famiglia.

Dopo un nuovo svenimento, proprio davanti ai suoi figli, Bahar capisce di non poter più rimandare e decide di iniziare le cure, spinta dal terrore di lasciare soli Doruk e Nisan troppo presto… Seguici su Instagram.