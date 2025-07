La forza di una donna anticipazioni: Şirin e la mossa crudelissima con Nisan

Altro che trattamento psichiatrico per cercare di farla finita con la sua cattiveria. Nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna, la follia di Şirin Sarıkadı (Seray Kaya) verrà sempre più fuori e provocherà un danno immenso nella vita della sorellastra Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi). Non a caso, Şirin darà il via ad un piano che provocherà una grossa crisi alla piccola Nisan (Kübra Süzgün) e, di conseguenza, anche a Doruk (Ali Semi Sefil).

La forza di una donna, news: Sirin simula un’aggressione ma Enver lo scopre

La faccenda si delineerà quando Şirin simulerà un’aggressione per far leva sui “sensi di colpa” della madre Hatice (Bennu Yıldırımlar) per averla trascurata, e convincerla così a cacciare di casa Bahar, dove quest’ultima si sarà appunto trasferita a causa del peggioramento dell’anemia aplastica di cui soffre.

Tuttavia, grazie all’inaspettato aiuto di Hikmet (Melih Çardak), Enver (Şerif Erol) scoprirà che la figlia non è mai stata aggredita e, con tanto di scatti fotografici in grado di dimostrare le sue bugie, la schiaffeggerà di fronte a Bahar e la inviterà a smetterla con le sue cattiverie.

Il giorno successivo a tale scontro, Şirin si mostrerà pentita di ciò che ha fatto e comunicherà ai genitori Enver e Hatice che intende ricorrere ad un trattamento psichiatrico per curare la sua ossessione per Bahar. Da un lato Hatice vorrà credere al pentimento della figlia, dall’altro Enver non sarà invece tanto convinto…

La forza di una donna, spoiler: Şirin e la mossa crudelissima con Nisan

Purtroppo, la sensazione di Enver si rivelerà del tutto corretta: una sera, Bahar rientrerà in casa e dirà a Hatice e Enver che ha bisogno di parlare privatamente con loro per affrontare al meglio la questione della sua malattia, anche per prepararsi all’eventualità che lei muoia e sia costretta a lasciare soli Nisan e Doruk.

In quegli istanti, Sirin si renderà conto del fatto che Nisan non riesce a dormire e, con un sorriso enigmatico sulle labbra, la inviterà a divertirsi un po’ ascoltando in gran segreto le conversazioni degli adulti, ancora in salotto.

Grazie a questo escamotage, Şirin riuscirà dunque a far sì che Nisan scopra che la madre sta proprio male e che potrebbe addirittura morire. Una consapevolezza che farà esplodere Nisan in un grosso pianto, tant’è che accuserà la madre di averle mentito e che la odia perché non può morire come il padre Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk). Ovviamente, il pianto della sorellina verrà avvertito anche da Doruk, che a quel punto si dispererà a sua volta…

La forza di una donna, trame: Bahar ritorna nel suo vecchio appartamento!

La diabolica mossa produrrà subito un clamoroso effetto: anche se le aveva giurato di non farne parola con nessuno, Nisan svelerà a tutti quanti che è stata la zia Şirin a consigliarle di ascoltare di nascosto le conversazioni degli adulti. Il risultato? Nonostante le suppliche di Hatice, Bahar deciderà di fare i bagagli per tornare nel vecchio appartamento del quartiere di Tarlabaşı, che Arif Kara (Feyyaz Duman) non avrà ancora rioccupato.

Tuttavia, Bahar, Nisan e Doruk non saranno i soli ad andare via dalla casa di Hatice. Stanco delle continue cattiverie di Şirin e del modo poco incisivo con il quale Hatice la sgrida, anche Enver deciderà di fare le valigie e di trasferirsi proprio a Tarlabaşı. Una svolta che darà il via a tante dinamiche nella dizi… Seguici su Instagram.