La notte nel cuore, anticipazioni settima puntata 6 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di domenica 6 luglio 2025

Sevilay e Nuh tentano di fuggire insieme, ma vengono bloccati da Hikmet, che accusa il giovane di rapimento. Dopo aver chiarito la situazione alla stazione di polizia, entrambi vengono rilasciati. Una volta tornati a casa, Hikmet minaccia la figlia e la costringe ad accettare il matrimonio con Cihan. Samet, disperato, implora Cihan di sposare Sevilay per evitare il rischio di perdere il patrimonio familiare. Pur sopraffatto dal dolore, Cihan accetta. In precedenza, durante una serata romantica, Cihan e Melek si erano confidati i loro sentimenti reciprocamente, ma ora sembra che tutto sia svanito. A complicare ulteriormente la situazione, Sultan telefona improvvisamente a Nuh e Melek, informandoli che Mehmet ha avuto un grave incidente. I due si precipitano ad Aksu, mentre a Villa Sansalan si celebrano le nozze tra Cihan e Sevilay. Al loro ritorno, Nuh e Melek scoprono quanto sta succedendo.

Sevilay nota la presenza di Nuh e desidera raggiungerlo, ma viene fermata da Hikmet, che la minaccia di uccidere il giovane se dovesse avvicinarsi a lui. Sconvolti, i due gemelli sono sul punto di abbandonare tutto, ma decidono di non deviare dal loro obiettivo principale: scoprire la verità da Sumru. Con grande forza d’animo, mettono da parte i loro sentimenti e fanno ritorno alla villa. Nel frattempo, Hikmet cerca di convincere Samet a licenziare Nuh e Melek al più presto, temendo che i loro sentimenti per Cihan e Sevilay possano compromettere i suoi piani. Inoltre, critica Nihayet per aver comprato una borsa costosa e minaccia lei e Sumru di cacciarle di casa se continueranno a spendere in maniera avventata.

Nuh e Melek rientrano a Villa Sansalan determinati, nonostante la delusione per il matrimonio di Cihan e Sevilay. Decidono di proseguire con il loro piano di vendetta contro Sumru. Nuh cerca poi di ottenere una spiegazione da Sevilay, ma lei, manipolata dalla madre, dichiara freddamente di non voler avere più nulla a che fare con lui. Da parte sua, Cihan affronta Melek e le promette che, alla morte di Samet, lui e Sevilay metteranno fine al loro matrimonio… Seguici su Instagram.