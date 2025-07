La Promessa anticipazioni: Cruz e Alonso furiosi per la gravidanza di Jana!

Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) e Jana Exposito (Ana Garces) non riusciranno a non fare arrabbiare Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz Ezquerdo (Eva Martin) nemmeno quando ormai saranno sposati. Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, i marchesi andranno infatti in escandescenze quando scopriranno che l’ex domestica è già incinta…

La Promessa, news: Jana è incinta!

La storyline partirà in seguito alla breve luna di miele che Manuel e Jana decideranno di concedersi pur di non stare a La Promessa e subire le dure critiche di Cruz nei loro confronti. A causa di un guasto dell’automobile che utilizzeranno per la loro partenza, i novelli sposi accetteranno dunque l’ospitalità dei vecchi coniugi Antonio (Angel Hector Sanchez) e Nica (Inma Ochoa), che si affezioneranno ai nostri protagonisti e decideranno di regalare loro una nuova cerimonia nuziale “simbolica” intrisa di romanticismo.

Nica sarà dunque la prima a rendersi conto della gravidanza di Jana, che poi ne parlerà prima con il fratello Curro (Xavi Lock) appena ritornerà a casa. In seguito, la Exposito darà la bella notizia a Manuel, che sarà al settimo cielo al pensiero di diventare padre. Anche se, facendo tutti i calcoli del caso, comprenderà che la consorte è rimasta incinta alcune settimane prima rispetto al loro matrimonio…

La Promessa, trame: ecco quando Jana ha scoperto di essere incinta

A quel punto, Jana confesserà a Manuel di essersi resa conto di essere incinta quando, a pochi giorni dal loro fidanzamento ufficiale, è scappata all’improvviso dalla tenuta per andare a rifugiarsi a casa di don Teodoro, il medico con il quale è cresciuta. La Exposito spiegherà infatti al marito che aveva bisogno di riordinare le idee e di essere ritornata immediatamente a casa quando ha compreso che insieme avrebbero potuto superare qualsiasi tipo di ostacolo, compresi i tranelli di Cruz per non farli sposare.

In ogni caso, anche se accetterà di mantenere inizialmente il silenzio sulla gravidanza, Manuel confiderà tutto quanto alla sorella Catalina (Carmen Asecas) e in seguito, dopo aver ottenuto l’autorizzazione di Jana, si preparerà ad affrontare il discorso con gli altri parenti nel corso di una cena. La reazione dei commensali non sarà però quella auspicata dal Lujan…

La Promessa, spoiler: Cruz e Alonso furiosi per la gravidanza di Jana!

Possiamo infatti anticiparvi che Cruz realizzerà subito che Jana è rimasta incinta prima del matrimonio e l’accuserà di non essere stata in grado di mantenere la sua virtù, come invece avrebbe fatto qualsiasi donna dell’alta borghesia. Di fronte alle rimostranze di Manuel, intento a sottolineare che è stato anche lui a non rispettare tale “clausola”, Cruz otterrà anche il benestare di Alonso, già turbato dalla notizia, apparsa su tutti i giornali, del matrimonio del figlio con una semplice domestica.

Come se non bastasse, a dare manforte a Cruz e Alonso ci penserà anche Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), mentre Curro, Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) e la figlia Angela (Marta Costa) cercheranno inutilmente di prendere le difese di Jana e Manuel. Una situazione piuttosto tesa destinata a peggiorare quando, per portare avanti la sua vendetta contro Cruz, Leocadia suggerirà a Jana di non farsi mettere per nessun motivo i piedi in testa dalla marchesa…