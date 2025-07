La promessa, anticipazioni dal 13 al 19 luglio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 13 a sabato 19 luglio 2025

Il sergente Burdina ha liberato Rómulo, accolto calorosamente da tutti a La Promessa. Intanto, il Conte de Ayala ricatta Lorenzo affinché si schieri dalla sua parte, mentre Cruz incarica Lorenzo di scoprire chi stia diffondendo le voci sull’infedeltà del Marchese. Pelayo confida a Ricardo di aver aiutato Catalina a raggiungere Rómulo in cella con l’intento di farle perdere il bambino. Marcelo, invece, teme la reazione di Rómulo quando scoprirà di essere il fratello di Teresa. Maria, tormentata dai dubbi su Salvador, decide di chiedere consiglio al prete.

Manuel rivela a Jana di aver corrotto Burdina con tutti i suoi risparmi per far archiviare il caso di Rómulo, rimanendo così senza denaro e in svantaggio rispetto ai genitori, che hanno già preso una decisione. Cruz e Alonso sembrano disposti ad ascoltare Manuel e propongono un incontro a quattro, accettato da Manuel con fiducia, ignaro di quale sarà la reazione di Jana. Maria Fernandez, ancora turbata dal possibile tradimento di Salvador, continua a rimuginare, mentre Candela, di nascosto, si reca a Luján per scoprire cosa sia davvero successo tra Salvador e Martita durante la festa a Vinegro.

Santos, seguendo il consiglio di Petra, prova a cambiare atteggiamento verso suo padre, ma presto si accorge di quanto sia difficile mantenere una simile facciata. Curro decide di essere sincero con Martina e, insieme, pongono fine alla loro relazione. La duchessa de Carril fa ritorno a La Promessa dopo una lunga assenza, ma le sue spiegazioni appaiono poco convincenti. Davanti alla proposta dei marchesi, Jana prende tempo per riflettere, scatenando l’indignazione della coppia. Manuel, esasperato, discute con lei senza comprenderne le esitazioni.

Alonso consente che Ayala rimanga a La Promessa, ma gli fa notare chiaramente di non essere ben visto da nessuno. Teresa, intanto, supplica don Ricardo di non rivelare a Rómulo che Marcelo è suo fratello, ma lui rifiuta. Si scopre che a diffondere le voci sull’infedeltà di Alonso è stata la duchessa de Carril, su ordine di Lorenzo. Il marchese ribadisce a Rómulo di non poter riassumere donna Pia, portando il maggiordomo a rassegnare le dimissioni. Inaspettatamente, José Juan arriva a La Promessa.

Pelayo confessa a Catalina di aver sperato che perdesse il bambino perché non era suo figlio. Catalina, però, nega a Martina ciò che quest’ultima ha sentito di nascosto sulla paternità del bambino. José Juan, fratello di Paco, è giunto per comunicare a Julia che Curro la sposerà per riparare alla morte di Paco. Cruz, intanto, osservando le continue tensioni tra Manuel e Jana, prevede con Alonso che la loro storia sia prossima alla fine. Rómulo conferma la sua decisione di lasciare La Promessa, mentre Teresa riceve una buona notizia da Ricardo.

La duchessa de Carril torna ancora una volta alla tenuta per intimare al capitano di stare lontano da sua figlia e avverte Vera del pericolo rappresentato da quell'uomo. Martina, turbata dalla complicità tra Lorenzo e Ayala, affronta il capitano per scoprire tutto quello che sa sul futuro sposo di sua madre…