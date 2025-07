La promessa, anticipazioni dal 27 luglio al 2 agosto 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 27 luglio a sabato 2 agosto 2025

Accolta con tutti gli onori dalla famiglia De Luján, Jana si stabilisce al piano nobile de La Promessa. Tuttavia, la giovane cameriera fatica ad adattarsi alla nuova realtà: passa la maggior parte del tempo chiusa nella sua stanza e non si presenta nemmeno al suo primo pranzo ufficiale con i signori della casa.

Intanto, il furto del crocifisso è ormai di dominio pubblico tra la servitù, che si mobilita per ritrovarlo. Maria Fernandez, però, conosce la verità ma si rifiuta di rivelare chi sia il responsabile. In seguito a una discussione accesa, Pelayo dichiara il suo desiderio di sposare al più presto Catalina e di crescere insieme il bambino che lei aspetta. Nel frattempo, Petra e Martina si alleano con un obiettivo comune: vendicarsi del conte de Ayala, l’uomo che ha cercato di rovinarle.

I sospetti sulle vere intenzioni di Julia mettono Curro in una posizione difficile, tanto che Martina lo invita a riflettere seriamente prima di accettare un matrimonio che non sente suo. Intanto, con l’arrivo della sera, Jana continua a evitare le occasioni sociali. La proposta di Manuel di farle indossare gli abiti appartenuti a Leonor scatena la rabbia di Cruz, che prende in mano la situazione e decide personalmente di occuparsi del guardaroba della ragazza.

Lorenzo preme affinché Curro accetti la proposta di José Juan e sposi Julia, arrivando persino a ricattarlo emotivamente. La tensione tra i Marchesi e i Duchi de Los Infantes si intensifica, ma Cruz non cede e vuole partecipare a un ricevimento per dimostrare pubblicamente la solidità del suo matrimonio con Alonso, nonostante le dicerie su una presunta relazione tra lui e Maria Antonia.

Nel frattempo, Petra si mostra sempre più ostile nei confronti di Marcelo, minacciandolo per la sua fedeltà a Teresa, che la donna continua a credere sua moglie. Ora lo accusa anche di essere coinvolto nel furto del crocifisso. Le nozze tra Pelayo e Catalina sembrano ormai certe, e la data è più vicina di quanto si pensi. Alonso, tuttavia, si rifiuta di partecipare alla festa organizzata dai Duchi pur di non incrociarli.

Jana si sente fuori posto tra i nobili e cerca ogni occasione per tornare a parlare con le sue amiche domestiche, anche se Cruz ha ordinato a Petra di tenerla sotto controllo e ha imposto alla servitù di non avvicinarsi a lei né di lasciarla fare alcun lavoro. La marchesa le dimostra una gentilezza solo apparente, parte di un disegno più ampio. Intanto, Teresa prende le misure a Jana per farle confezionare abiti su ordine di Cruz.

Cruz decide di organizzare una cena ufficiale di benvenuto per Jana. Nel frattempo, Samuel confessa a Maria di essere l’autore del furto del crocifisso. Catalina e Pelayo hanno scelto di sposarsi nella cappella della tenuta e sarà Padre Samuel a celebrare la cerimonia. Martina si scontra nuovamente con il conte de Ayala, mentre Marcelo, esasperato dalle pressioni di Petra, si confida con Don Ricardo e Teresa, annunciando la volontà di trasferirsi in Portogallo.

Curro insiste con Martina: non può sottrarsi al matrimonio con Julia. Le continue assenze di Jana ai pasti costringono Cruz a organizzare un’ulteriore cena di benvenuto per forzarla a partecipare. Manuel, intanto, cerca di calmare le acque e convince il padre ad accompagnare la madre alla festa dei Duchi de Urbizu per il bene dell’equilibrio familiare.

Anche se Curro sembra rassegnato alle nozze con Julia, Alonso tenta di dissuaderlo. I preparativi per il matrimonio di Catalina e Pelayo proseguono: fanno una donazione a Padre Samuel per riservare la data. Il sacerdote, nel frattempo, restituisce a Don Ricardo il crocifisso scomparso, ma Maria lo accusa pubblicamente di essere il ladro.

Teresa confida a Marcelo la sua decisione di restare a La Promessa, mentre Martina mette ancora una volta alla prova il conte de Ayala, interrogandolo sui suoi rapporti con i domestici. Tutta la famiglia si riunisce infine a tavola per la cena in onore di Jana, ma la giovane, sopraffatta dall'ansia e dal disagio, si alza e lascia la sala……