La promessa, anticipazioni dal 3 al 9 agosto 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 3 a sabato 9 agosto 2025

Jana si apre con Maria e le confida di essersi sentita fuori posto durante la cena in suo onore, colpita dall’atteggiamento freddo e giudicante del capitano de la Mata e del conte di Ayala. Maria cerca di confortarla, invitandola a non arrendersi e a reagire con dignità. Jana rivela poi a Manuel di non voler più partecipare, per il momento, alle cene di famiglia: l’ambiente la mette sotto troppa pressione e si sente inadeguata. Manuel comprende e promette di parlare con i suoi genitori per spiegare la sua decisione.

Martina e Petra minacciano il conte di Ayala: se non abbandonerà La Promessa, renderanno pubbliche le prove che dimostrano come si sia avvelenato da solo. Ma il conte non cede al ricatto. Cruz, determinata a ostacolare il futuro tra Jana e Manuel, assume la signora Ros come istitutrice di etichetta per Jana. Il vero scopo, tuttavia, è logorarla e spingerla a rinunciare al fidanzamento.

José Juan propone a Lorenzo di far sposare Curro con Julia, così da liberarsi del ragazzo. Martina, che ha ascoltato parte della conversazione, mette in guardia Curro: è tutto un piano per ottenere denaro, ma il giovane fatica a crederle.

Pelayo confessa a Catalina di voler cominciare una nuova vita altrove dopo il matrimonio. Catalina, però, insiste nel rimanere a La Promessa fino alla nascita del bambino. Nel frattempo, invita Simona, Candela e tutta la servitù al matrimonio, annunciando che lascerà la tenuta dopo le nozze.

Petra, in nome di Feliciano, accetta la richiesta di Teresa: smetterà di punire Marcelo. Cruz torna con Alonso dalla festa dei conti de Urbizu, un disastro totale. Durante l’evento, scopre con amarezza che Romulo e Pia ora lavorano al servizio dei duchi de Los Infantes. Cruz pretende che Alonso convinca i due a tornare a La Promessa, ma lui le risponde che dovrà pensarci lei stessa. Jana inizia così le sue prime lezioni con la signora Ros. La sera, chiede a Maria di restare a dormire con lei nella sua stanza. Catalina insiste nel rimanere a La Promessa fino alla nascita, ma Pelayo non condivide questa scelta.

Alonso convoca il conte di Ayala per fargli affrontare Petra e Martina, che gli presentano le prove del suo avvelenamento volontario. Davanti all’evidenza, il marchese chiede al conte di andarsene per sempre da La Promessa. Intanto, i cuochi presentano a Catalina il menù per il matrimonio, che risveglia in lei dolci ricordi del passato.

L’ultimo episodio della settimana è interamente dedicato a un sogno di Maria Fernandez. Addormentatasi accanto a Jana, Maria sogna un mondo alla rovescia: i membri della servitù sono nobili e i nobili, servitori. Nella fantasia, è figlia di Romulo, marchese de Lujan, e di Petra. Romulo è in agitazione per l’arrivo delle sorelle Candela e Simona, da cui ha ricevuto un prestito per salvare La Promessa. In cambio, ha promesso Maria in sposa al marchese de Lugarda, all’insaputa di tutti.

Catalina, cameriera personale della marchesa, è in lotta con Cruz, la governante, per prenderne il posto. Nel frattempo, Maria è corteggiata da Manuel, un semplice valletto. Il sogno si chiude con un bacio appassionato tra i due.

Maria si risveglia di colpo nel letto accanto a Jana, urlando. Ma qualcosa interrompe il momento: dei passi si avvicinano alla porta… poi qualcuno bussa! Seguici su Instagram.