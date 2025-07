La Promessa anticipazioni: il matrimonio di Jana e Manuel

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa andrà in scena il matrimonio più importante. Dopo tanti imprevisti, Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) e Jana Exposito (Ana Garces) riusciranno infatti a diventare marito e moglie. Tuttavia, prima dello scambio dei voti nuziali, non mancheranno alcuni momenti di tensione…

La Promessa, news: Petra dà a Cruz un modo per sabotare il matrimonio

La storyline partirà quando Manuel e Jana comunicheranno a tutti i loro parenti che intendono sposarsi entro tre giorni. A quel punto, Cruz si mostrerà collaborativa per l’organizzazione dell’evento, in primis perché il marito Alonso (Manuel Regueiro) la inviterà a non fare alcun passo falso che possa indispettire Manuel e metterlo ancora di più contro di loro.

Ad ogni modo, Cruz non mancherà di fare un piccolo dispettuccio a Jana: le regalerà un vestito da sposa non completamente bianco e sottolineerà che di certo non poteva aspettarsene un altro, dato che al matrimonio non è arrivata certamente casta.

Per amore di Manuel, la Exposito incasserà l’insulto e rinuncerà a indossare l’abito che il fidanzato le aveva regalato per “ingraziarsi” la suocera. Quest’ultima dal canto suo starà però tramando contro l’unione e non a caso darà il suo benestare appena Petra Arcos (Marga Martinez) le farà presente che esiste un modo per boicottare la cerimonia…

La Promessa, spoiler: Petra chiude Padre Samuel e Maria in una stanza

Quando tutti saranno in chiesa e mancheranno pochissimi minuti al matrimonio, Petra penserà bene di chiudere in una stanza Padre Samuel (Daniel Schroeder) insieme a Maria Fernandez (Sara Molina), affinché il sacerdote non arrivi mai a destinazione: in questo modo, Manuel e Jana non potranno diventare marito e moglie!

Intuendo però il sabotaggio, Samuel forzerà la serratura con un coltello e riuscirà ad aprire la porta. Il prete salirà dunque sulla sua moto e raggiungerà la chiesa con Maria, tra i pochi della servitù ad avere ottenuto il permesso di assistere alle nozze. Cruz darà infatti il consenso di recarsi in chiesa soltanto a lei, Pia Adarre (Maria Castro), Teresa Villamil (Andrea del Rio), Romulo Baeza (Joaquin Climent) e ovviamente alla fidata Petra. Convinta di averla fatta franca, la dark lady non potrà dunque che fingere un sorriso quando Padre Samuel arriverà in chiesa…

La Promessa, trame: il matrimonio di Jana e Manuel

Accompagnata sull’altare da Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), altra imposizione della marchesa perché lei avrebbe invece preferito Alonso o Curro (Xavi Lock), Jana raggiungerà Manuel e i due, stavolta senza intoppi, riusciranno a coronare il loro sogno d’amore e a sposarsi.

Tuttavia, nel momento dei saluti e degli auguri, Cruz approfitterà di uno piccolo spostamento di Manuel per sottolineare a Jana, con un finto sorriso sulle labbra, che la odia perché ha messo in imbarazzo la sua famiglia e che la considererà sempre e solo una sguattera.

Insomma, Cruz non avrà per niente sotterrato l’ascia di guerra, proprio come noterà la sua nuova (e sgradita) ospite Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano), che invece consolerà la Exposito e le dirà di non curarsi della cattiveria della suocera.

Il matrimonio, che avverrà nel corso della puntata 500, permetterà dunque a Jana e Manuel di suggellare per sempre il loro amore, ma per quanto durerà la felicità? Occhio perché nuovi scossoni attendono i due protagonisti della telenovela… Seguici su Instagram.