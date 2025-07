La Promessa: Jana incinta! | Anticipazioni

Una bella notizia sta per rallegrare Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. A pochi giorni dalle loro nozze, Jana Exposito (Ana Garces) comunicherà infatti al marchesino di essere in dolce attesa. Una notizia che lo riempirà di gioia…

La Promessa, news: ecco chi si accorge per primo della gravidanza di Jana

Tutto partirà quando Manuel e Jana decideranno di concedersi una breve luna di miele, per fuggire dalle “grinfie” di Cruz Ezquerdo (Eva Martin), e faranno la conoscenza degli anziani Antonio (Angel Hector Sanchez) e Nica (Inma Ochoa). Questi ultimi si affezioneranno fin da subito ai coniugi Lujan, tant’è che decideranno loro di fare una sorpresa e organizzeranno una seconda cerimonia nuziale intrisa di romanticismo.

Proprio in seguito a questa sorpresa, Nica si intratterrà a parlare per qualche minuto con Jana e le chiederà se ha già comunicato a Manuel che è incinta. A quel punto, visto che starà per ritornare a La Promessa, la Exposito farà presente all’anziana che non ha ancora trovato il momento adatto, ma le prometterà che renderà partecipe il prima possibile il marito del bellissimo particolare.

La Promessa, trame: Jana e Manuel tornano a casa

Subito dopo tale avvenimento, Jana e Manuel torneranno a casa e si attireranno fin da subito le ire di Cruz. Il motivo? La marchesa si renderà conto del fatto che i novelli sposi non portano le stesse fedi nuziali del matrimonio e si arrabbierà quando le faranno presente che hanno scambiato le loro con quelle di Antonio e Nica, di un valore decisamente più basso.

Ad ogni modo, anche grazie ai consigli di Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano), Jana non si lascerà scalfire più di tanto dalle critiche di Cruz. Non a caso, la Exposito troverà il modo di fare quattro chiacchiere con il fratello Curro de la Mata (Xavi Lock) e gli dirà che entro pochi mesi diventerà zio. Tuttavia, almeno per ora, Jana inviterà Curro a tenere la notizia per sé, visto che non ha ancora detto nulla a Manuel…

La Promessa, spoiler: la reazione di Manuel alla gravidanza di Jana

Comunque sia, possiamo dirvelo sin da subito, Manuel non dovrà attendere ancora tanto a lungo: Jana si farà trovare nel suo ufficio con il modello in legno di un aeroplanino in mano e dirà al marito che deve metterlo a posto il primo possibile affinché loro figlio possa giocarci. Da queste parole, Manuel capirà quindi che Jana è in dolce attesa e si lascerà andare ad un pianto di commozione, segno del fatto che è felicissimo di stare per diventare padre.

Al settimo cielo, Manuel dirà subito alla sorella Catalina (Carmen Asecas) che Jana è incinta, ma per ora non affronterà la questione né con Cruz e né con Alonso (Manuel Regueiro), ancora alle prese con lo scandalo derivato dalla notizia sui giornali del suo matrimonio con una semplice domestica. Per i telespettatori sarà dunque lecito pensare che, finalmente, la felicità abbia bussato alla porta di Jana e Manuel… ma tutto andrà davvero per il verso giusto? Seguici su Instagram.