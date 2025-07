La Promessa anticipazioni: Lope, Vera, Marcelo e Teresa vicini alla verità su Alonso!

La camera segreta de La Promessa adiacente a quella di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) continuerà a tenere banco nelle prossime puntate italiane della telenovela iberica. Non a caso, i domestici Vera Gonzalez (Angela Echaniz), Lope Ruiz (Enrique Fortun), Marcelo (Jorge Casat) e Teresa Villamil (Andrea del Rio) sembreranno essere ad un passo dal ricollegare tutti i tasselli del puzzle. Scopriamo insieme per quale ragione…

La Promessa, news: Lope e Marcelo riescono ad entrare nella stanza

Tutto partirà quando, attraverso le catacombe della tenuta, Marcelo e Lope riusciranno ad introdursi nell’accesso secondario della misteriosa stanza e, dopo aver trovato la chiave, vedranno che al suo interno della stessa sono presenti un letto e una culla. Dopo essersi confidate con Vera e Teresa sulla faccenda, curiose quanto loro di scoprire la verità, i quattro arriveranno quindi alla conclusione che Cruz può avervi nascosto lì qualcuno tantissimo tempo prima.

Vere e proprio congetture che, ovviamente, avranno bisogno di essere appurate, tant’è che Vera, Teresa, Marcelo e Lope cercheranno di fare delle domande a chi vive a La Promessa ormai da tantissimi anni. Le prime persone a cui si rivolgeranno saranno dunque le cuoche Candela (Teresa Quintero) e Simona (Carmen Flores Sandoval), presenti fin dai tempi in cui Alonso (Manuel Regueiro) era sposato con l’ormai defunta Carmen, madre dei gemelli Tomas (Jordi Coll) e Catalina (Carmen Asecas)…

La Promessa, spoiler: la scoperta su Alonso

Attraverso i racconti delle due cuoche, i quattro “investigatori” scopriranno dunque che, in passato, Alonso è stato un vero e proprio dongiovanni, capace di frequentare anche più donne alla volta. Candela e Teresa sottolineeranno infatti che, in seguito alla morte di Carmen, Alonso si è divertito per un certo periodo, fino ad incontrare Cruz, diventata poi la madre degli altri suoi due figli, Manuel (Arturo Garcia Sancho) e Leonor (Alicia Bercan).

Come se non bastasse, Teresa e Candela forniranno a Lope, Vera, Marcelo e Teresa un altro particolare: diranno loro che la camera occupata attualmente da Cruz era quella di Alonso. Tale rivelazione porterà i quattro a pensare che il marchese de Lujan potrebbe avere utilizzato quella stanza per nascondere una delle sue amanti e, magari, un figlio segreto…

La Promessa, trame: le lettere di una certa Lola

Insomma, Lope, Vera, Marcelo e Teresa ricostruiranno, pian piano, i tasselli mancanti della loro storia e, frugando un po’ nella camera segreta, entreranno in possesso anche di alcune lettere d’amore scritta al suo amante da una tale Lola. Dopo averci ragionato un po’, Lope ricorderà che la domestica accusata dell’assassinio di Tomas si chiamava proprio Lola, ma non riterrà plausibile che sia lei l’artefice delle missive.

L’intuizione non sarà sbagliata e il motivo ve lo diciamo noi: Lola è il diminutivo del nome Dolores, ossia la madre di Jana Exposito (Ana Garces) e Curro (Xavi Lock), nonché amante di Alonso. Senza volerlo, i domestici, staranno dunque indagando sulla relazione travagliata tra Dolores e Alonso. E, tra non molto tempo, un flashback risalente alla prima storica puntata della soap riporterà in scena Tomas per aggiungere ulteriori tasselli alla misteriosa vicenda… Seguici su Instagram.