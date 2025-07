La Promessa anticipazioni: Manuel e Jana partono in luna di miele ma poi…

In che modo staccarsi dall’influenza negativa di Cruz Ezquerdo (Eva Martin)? È molto semplice: basta partire in luna di miele. È questa la repentina decisione che prenderà Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. A pochi giorni dal suo matrimonio, il marchesino proporrà infatti con successo a Jana Exposito (Ana Garces) di andare in viaggio di nozze. Una trasferta che però verrà bloccata da uno “spiacevole” imprevisto che porterà in scena due nuovi personaggi…

La Promessa, news: Leocadia consiglia a Jana di tenere testa a Cruz

La storyline verrà in qualche modo innescata dalla presenza nella tenuta di Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano), una nemica di vecchia data di Cruz Ezquerdo arrivata a La promessa proprio per saldare tutti i conti in sospeso. La new entry troverà il modo di parlare più volte con Jana e le consiglierà di tenere testa a Cruz stabilendo con lei delle nuove regole, dato che in fin dei conti diventerà col tempo la nuova marchesa di Lujan.

A quel punto, Jana deciderà di seguire i consigli di Leocadia e farà presente a Manuel che Cruz è stata capace di insultarla persino all’uscita dalla chiesa subito dopo il loro matrimonio. Disgustato dal modo di fare della madre, ancora ferma al fatto che la Exposito fosse una domestica, Manuel deciderà dunque di cambiare aria e coinvolgerà la moglie in una luna di miele last minute.

La Promessa, spoiler: Manuel e Jana in viaggio di nozze ma…

Ormai decisi a partire, Manuel e Jana sceglieranno come meta il nord della Spagna, che vorranno raggiungere in automobile. Fin dai primi minuti, la vettura comincerà però ad avere dei problemi col motore, tant’è che gli sposini dovranno più volte fermarsi affinché il giovane Lujan possa controllarla.

Durante una sosta, la macchina non vorrà però proprio saperne di ripartire e Manuel e Jana si troveranno, da soli, in mezzo al nulla. Almeno finché non spunterà di fronte a loro Antonio (Angel Hector Sanchez), un uomo anziano armato di fucile. Una visione che, nei primi istanti, porterà i coniugi Lujan e credere di essere in serio pericolo…

La Promessa, trame: ecco cosa succederà a Jana e Manuel

Fortunatamente tutto ciò si rivelerà un falso allarme: Antonio si comporterà in maniera cordiale con Jana e Manuel e, dato che starà per scendere la notte, inviterà i due a soggiornare nella sua umile casa, dove ad attenderlo ci sarà la moglie Nica (Inma Ochoa). Antonio dirà inoltre a Manuel che possiede una cassa degli attrezzi, con la quale potrà certamente riparare l’automobile il giorno successivo.

Data la mancanza di alternative, Manuel e Jana accetteranno l’invito di Antonio e si troveranno catapultati nella sua quotidianità con Nica, che li tratterà con tutti gli onori del caso e preparerà per loro una cenetta calda. Insomma, nonostante l’imprevisto, Jana e Manuel riusciranno a ritagliarsi del tempo prezioso per loro e faranno anche la conoscenza di due nuovi ipotetici amici, a cui (almeno per ora) nasconderanno di essere i futuri marchesi di Lujan.

Manuel si limiterà infatti a dire a Antonio e Nica che è un pilota di aerei e si dispiacerà, esattamente come Jana, quando i due faranno presente che il loro matrimonio non è mai stato benedetto dall’arrivo di un figlio… Seguici su Instagram.