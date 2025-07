La Promessa anticipazioni: Teresa e Vera fanno una strana scoperta…

Un nuovo mistero sta per farsi strada nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Teresa Villamil (Andrea del Rio) e Vera Gonzalez (Angela Echaniz) scopriranno qualcosa di molto particolare in camera di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e ne parleranno immediatamente con Marcelo (Jorge Casat) e Lope Ruiz (Enrique Fortun). Di che cosa si tratterà? Scopriamolo insieme…

La Promessa, news: Teresa, Marcelo, Vera e Lope uniti contro Gonzalo

Per prima cosa possiamo anticiparvi che i quattro stringeranno amicizia quando faranno fronte comune per impedire al Duca Gonzalo de Carril y de la Vera (Jesus Cabrero), il padre di Vera, di stringere un accordo truffa con Alonso de Lujan (Manuel Regueiro). Tuttavia, alla fine i giovani non dovranno fare nessuna mossa: dopo aver valutato l’accordo che Gonzalo gli ha proposto, Alonso deciderà di non entrare in affari col Duca.

Una circostanza che farà trarre un sospiro di sollievo a Vera poiché, dato il mancato accordo, il padre non avrà più nessuna ragione di recarsi a La Promessa, motivo per il quale può continuare a nascondersi lì, tra i domestici, senza la paura di essere scoperta da un giorno all’altro. Proprio per questo, Vera inizierà a concentrarsi con il sorriso sulla sua relazione con Lope…

La Promessa, spoiler: Teresa e Vera fanno una strana scoperta

La storyline prenderà il via nel momento in cui, come di consueto, Teresa starà riordinando la camera della marchesa. Mentre starà sistemando un mobile, la Villamil noterà che il muro sul quale è appoggiato fa uno strano rumore, come se fosse di cartongesso, e resterà stupita da tale particolare.

Visto che non riuscirà a pensare ad altro, Teresa parlerà della questione con Vera, che a quel punto deciderà di aiutarla a spostare il mobile per capire se ci sia davvero qualcosa di strano come la collega sostiene. Agendo in tale modo, le due donne si troveranno di fronte a quello che considereranno un passaggio segreto, che però non sapranno come aprire…

La Promessa, trame: Lope e Marcelo non danno peso ai sospetti di Teresa e Vera

Ovviamente, dato che non riusciranno a comprendere per quale ragione la marchesa abbia un passaggio segreto nella sua camera, Vera e Teresa cominceranno a porsi delle domande e renderanno partecipi anche Lope e Marcelo, i quali non daranno seguito più di tanto alle loro perplessità.

Occhio però perché questo è soltanto l’inizio di una trama complessa che, sia pure per breve tempo, riporterà in scena un personaggio legato al passato de La Promessa… Seguici su Instagram.