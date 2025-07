La Promessa: Jana e Manuel riceveranno una bella sorpresa, ecco da chi | Spoiler

Anche se la loro luna di miele non andrà esattamente come avevano preventivato, Jana Exposito (Ana Garces) e Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) vivranno comunque un momento piuttosto romantico nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. In tutto ciò, avranno un ruolo chiave Antonio (Angel Hector Sanchez) e Nica (Inma Ochoa), due anziani coniugi che presteranno loro aiuto…

La Promessa, news: Manuel e Jana partono per stare lontani da Cruz

Manuel deciderà di portare Jana lontana da La Promessa nel momento in cui lei gli confesserà che Cruz Ezquerdo (Eva Martin) non ha smesso di renderle la vita impossibile nemmeno dopo la celebrazione del loro matrimonio. A quel punto, il “marchesino” deciderà senza alcun tipo di preavviso di portare la moglie in luna di miele. Manuel sceglierà come meta il nord della Spagna, che vorrà raggiungere con una vecchia automobile.

Tuttavia, a causa di un guasto al motore, la vettura inizierà a fare i capricci, tant’è che smetterà di funzionare e rischierà di lasciare i novelli sposi in mezzo al nulla. Fortunatamente, Manuel e Jana faranno la conoscenza di Antonio, che deciderà di ospitarli a casa sua, dove ad attenderlo ci sarà la moglie Nica, in attesa di poter dare al Lujan tutti gli strumenti necessari per riparare l’automobile.

La Promessa, trame: Antonio e Nica prendono a cuore la storia tormentata di Jana e Manuel

Da un lato Antonio e Nica racconteranno a Manuel e Jana il loro amore, cominciato circa cinquant’anni prima, e ricorderanno tutte le sfide che hanno dovuto affrontare per poter sopravvivere e soprattutto superare la “sventura” di non aver mai potuto avere un figlio. Dall’altro anche Manuel e Jana sceglieranno di essere completamente sinceri con Antonio e Nica e, dopo aver raccontato loro di essere gli eredi del marchesato di Lujan, spiegheranno che Cruz e Alonso (Manuel Regueiro) si sono opposti al loro amore.

Colpiti dal fatto che Manuel abbia messo al primo posto l’amore, scegliendo di sposare nonostante tutto la domestica che gli ha fatto battere il cuore, Antonio e Nica sentiranno dunque di dover fare un prezioso regalo ai loro ospiti.

La Promessa, spoiler: il regalo di Antonio e Nica a Jana e Manuel

Ma in cosa consisterà tale sorpresa? Ve lo diciamo noi: Antonio e Nica organizzeranno una “nuova” cerimonia nuziale per Jana e Manuel, senza alcun tipo di fronzolo e semplice proprio come loro l’avrebbero voluta. I due innamorati si scambieranno dunque nuovamente i voti nuziali e avranno come testimoni soltanto Nica e Antonio, che decideranno dunque di regalare loro le fedi nuziali con le quali si sono sposati tantissimi anni prima.

Un gesto all’insegna del romanticismo, a cui seguirà un’iniziativa altrettanto bella di Jana e Manuel. Per compensarli, i coniugi Lujan daranno ad Antonio e Nica le loro fedi: uno scambio equo attraverso il quale prometteranno di esserci sempre gli uni per gli altri perché hanno saputo stringere un solido legame in pochissimo tempo.

Non a caso, quando Manuel e Jana dovranno ripartire e la vettura sarà riparata, Antonio e Nica diranno ai marchesini di aver trovato in loro i figli che non hanno mai avuto. Ed effettivamente, Manuel sceglierà di recarsi per un po' dai due anziani coniugi quando l'ennesimo imprevisto sconvolgerà per sempre la sua vita, ma di questo ci sarà tempo per riparlare…