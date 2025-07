La Promessa: Manuel e Jana festeggiano il loro matrimonio con tutti i membri della servitù (e non solo) | Anticipazioni

Anche se Cruz Ezquerdo (Eva Martin) impedirà loro di invitare tutti i membri della servitù al matrimonio, i novelli sposi Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) e Jana Exposito (Ana Garces) troveranno comunque il modo di festeggiare con i domestici. Tale svolta arriverà nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, vediamo insieme in che modo…

La Promessa, news: Jana e Manuel sono finalmente marito e moglie

Manuel e Jana riusciranno a sposarsi nonostante l’ennesima malefatta di Petra Arcos (Marga Martinez) in accordo con Cruz. La governante penserà infatti bene di rinchiudere in una stanza – insieme a Maria Fernandez (Sara Molina) – Padre Samuel (Daniel Schroeder), con il fine di impedirgli di presentarsi in tempo in chiesa per officiare il matrimonio.

Comprendendo il tentativo di sabotaggio, Samuel forzerà la serratura della porta con un coltello, riuscendo ad aprirla. A quel punto, nonostante il goffo tentativo di mandare tutto a monte, nulla impedirà a Jana e Manuel di scambiarsi i voti nuziali, diventando ufficialmente marito e moglie.

Un momento, quello delle nozze, al quale potranno però assistere soltanto alcuni membri della servitù. Cruz permetterà infatti di presenziare all’evento soltanto a Petra, Maria, Pia Adarre (Maria Castro), Teresa Villamil (Andrea Del Rio) e Romulo Baeza (Joaquin Climent).

La Promessa, spoiler: Manuel e Jana festeggiano comunque il matrimonio con i domestici!

In tal senso, c’è da dire che Cruz impedirà agli altri domestici di assistere al matrimonio poiché non vorrà che gli invitati nobili del marchesato si facciano troppe domande su Jana, visto che si sarà impegnata per nascondere il suo passato da domestica. Proprio per questo, il mattino successivo alla cerimonia, Jana e Manuel sentiranno comunque di dover festeggiare con i membri della servitù ed organizzeranno un piccolo brindisi con l’aiuto di Romulo.

Tuttavia, anche qualcun altro deciderà di unirsi al party: ci riferiamo a Curro de la Mata (Xavi Lock) e a Catalina de Lujan (Carmen Asecas), che si recheranno nella zona riservata ai sottoposti e balleranno e festeggeranno con tutti quanti. Lo stesso non si potrà dire invece di Petra che, dopo aver finto di voler dare il suo aiuto in quanto governante, metterà sull’avviso Cruz nella speranza di rovinare l’atmosfera gioiosa…

La Promessa, trame: la reazione di Cruz al party!

A sorpresa, per paura di compromettere ulteriormente il suo rapporto con Manuel, Cruz sceglierà di non interrompere il party organizzato a sua insaputa. Una decisione che troverà anche il beneplacito del marito Alonso (Manuel Regueiro), convinto del fatto che sia controproducente bloccare sul nascere ogni iniziativa del figlio e dell’ormai moglie Jana.

Un modo di fare, quello dei novelli coniugi, che darà modo anche a Leocadia de Figueroa (Isabel Serrana), appena arrivata nella tenuta, di provocare la “nemica amatissima” Cruz. La donna dirà infatti a Manuel e Jana di avvisarla qualora dovesse organizzare un altro party simile e sottolineerà che anche lei è solita divertirsi senza dare troppo peso alle etichette.

Insomma, Leocadia lancerà un’altra frecciata a Cruz, la quale comincerà ad essere davvero infastidita dalla sua presenza… Seguici su Instagram.