La Promessa: Marta Costa sarà Angela, la figlia di Leocadia | Anticipazioni

Un’altra new entry sta per fare il suo ingresso a La Promessa. Nel corso delle puntate italiane della telenovela in onda tra qualche mese, i telespettatori faranno la conoscenza della giovane Angela (Marta Costa), la figlia della nuova dark lady Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano). La ragazza arriverà all’improvviso nella tenuta e porterà con sé un po’ di scompiglio, esattamente come la madre…

La Promessa, news: Leocadia fa a Catalina una confessione

Leocadia parlerà per la prima volta della figlia Angela nel corso di un dialogo con Catalina de Lujan (Carmen Asecas). Dopo essere arrivata nella residenza per saldare i conti in sospeso con Cruz Ezquerdo (Eva Martin), che in passato aveva addirittura commissionato a Romulo Baeza (Joaquin Climent) il suo assassinio, la Figueroa dirà alla Lujan che non deve vergognarsi per essere rimasta incinta al di fuori del matrimonio, visto che non è di certo la prima donna, né tanto meno l’ultima, ad essere caduta in tale “errore”.

Attraverso quelle poche parole, Catalina capirà quindi che anche Leocadia è stata una “ragazza madre”, anche se poi in seguito è riuscita a sposarsi e a vivere una vita rispettabilissima. Tuttavia, nonostante le parole di conforto, la figlia di Alonso (Manuel Regueiro) prenderà comunque la decisione di trascorrere un po’ di tempo lontana da La Promessa, soprattutto quando capirà che è stata Cruz a far sì che Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) arrivasse nella tenuta con l’ordine di sedurla e portarla via da lì…

La Promessa, trame: Catalina aspetta due gemelli

Se avete seguito i nostri post precedenti, sapete però già che alla fine per Catalina non ci sarà nessuna trasferta. Nel giorno previsto per la partenza a casa della zia Clara, Catalina finirà per discutere in maniera accesa con Cruz e, successivamente, avvertirà un forte malore che le farà perdere diverso sangue dal basso ventre.

Preoccupato per la gravidanza dell’erede, Alonso chiamerà subito il dottor Ferrer (Miguel Mota), il quale si renderà conto del fatto che Catalina aspetta due gemelli. Proprio per questo, il medico raccomanderà ad Alonso di far stare Catalina in assoluto riposo e gli farà presente che, entro qualche ora, manderà a La Promessa un’infermiera in grado di prendersi cura di lei notte e giorno.

La Promessa, spoiler: l’arrivo di Angela nella tenuta

Quella sera stessa, l’infermiera non sarà però l’unica a mettere piede a La Promessa: poco prima di lei, possiamo infatti anticiparvi che – senza alcun preavviso – si presenterà alla tenuta anche Angela, la figlia di Leocadia. Curro de la Mata (Xavi Lock) finirà però per scambiarla per l’infermiera di Catalina e, appena se la ritroverà davanti, inviterà in malo modo Angela a seguirlo e a non perdere tempo.

L’equivoco verrà risolto quando Angela si troverà di fronte a Leocadia e la chiamerà “madre”. Tuttavia, a dispetto di ogni tipo di pronostico, la Figueroa non sarà per niente felice dell’arrivo improvviso della figlia dalla Svizzera, dove stando ai suoi racconti ha frequentato un prestigioso istituto per sole ragazze. Non a caso, appena sarà da sola con lei, Leocadia chiederà in malo modo a Angela cosa ci faccia a La Promessa, ma almeno per ora non otterrà nessuna risposta.

Dubbi a parte, vi consigliamo dunque di fare attenzione al personaggio di Angela, interpretato dalla giovane Marta Costa, visto che diventerà sempre più centrale all'interno delle vicende della telenovela quando Jana Exposito (Ana Garces) non ci sarà più. Anche perché il suo primo incontro-scontro con Curro si trasformerà molto presto in una vera e propria attrazione, che non piacerà affatto a Leocadia…