La Promessa: Martina, chi è l’uomo misterioso che la bacia? | Anticipazioni

Un nuovo ingresso sta per contraddistinguere le puntate italiane de La Promessa in onda tra qualche mese. Nel corso di una festa, Curro de la Mata (Xavi Lock) vedrà infatti Martina de Lujan (Amparo Piñero) in compagnia di un altro uomo. Un incontro che darà il via ad un vero e proprio mistero, visto che la ragazza avrà fatto perdere le sue tracce già da diverse settimane…

La Promessa, news: Martina va via… e fa perdere le sue tracce!

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Martina deciderà di abbandonare momentaneamente La Promessa quando Josè Juan Garcia (Jorge Pobes) tenterà di ucciderla per vendicare la morte del fratello Paco (Ivan Montes). A quel punto, proprio per evitare che l’ex soldato si avventi nuovamente contro la ragazza, Curro consiglierà con successo a Martina di lasciare la tenuta insieme a Matilde “Julia” Valdes (Victoria Lago), che dal canto suo deciderà di ritornare a casa una volta che sarà saltato il matrimonio combinato con De La Mata impostole dal cognato.

Da un lato Martina farà credere agli zii Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) di aver accettato un invito di Julia di trascorrere un periodo da lei. Dall’altro, in realtà, la Lujan partirà per conto suo e andrà talmente lontano che non potrà presenziare nemmeno al matrimonio di Manuel (Arturo Garcia Sancho) e Jana Exposito (Ana Garces) organizzato in fretta e furia. E dopo ciò farà perdere le sue tracce…

La Promessa, trame: Curro costretto a presenziare ad una festa con Angela

In tal senso, c’è da dire che Curro tenterà più volte di scoprire dove si sia cacciata Martina, ma ogni sua pista si rivelerà del tutto inconcludente. Nel frattempo, De La Mata si troverà ad avere a che fare anche con la presenza a La Promessa della giovane Angela (Marta Costa), la figlia di Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano), la nuova nemica numero uno di Cruz.

Ad un certo punto, Curro verrà quindi costretto da Cruz ad accompagnare Angela ad una festa organizzata dalla famiglia Ballesteros per capire se nel ceto nobiliare tutti stiano mormorando sui Lujan in seguito alla notizia, spiattellata su tutti i giornali, del matrimonio tra Manuel e la “semplice domestica” Jana. Tuttavia, la festa creerà le premesse per la nascita di un’altra storyline…

La Promessa, spoiler: chi è l’uomo misterioso che bacia Martina?

Alla festa, dopo aver stabilito una strana sintonia con Angela, Curro vedrà Martina divertirsi e baciare un altro uomo, senza il benché minimo contegno. A quel punto, De La Mata troverà una scusa per allontanarsi momentaneamente da Angela ad andrà da Martina al fine di chiederle spiegazioni circa la sua sparizione. A sorpresa, la Lujan non risponderà alla domanda di Curro e gli chiederà di non dire agli zii che l’ha vista, promettendogli che sta per tornare a casa e che gli darà anche tutte le delucidazioni necessarie sul suo accompagnatore.

Una richiesta che Curro deciderà di assecondare e che, inevitabilmente, lo porterà a mostrarsi nuovamente distaccato da Angela. Ma chi sarà l’uomo misterioso? Per adesso possiamo solo svelarvi il nome: Jacobo (Gonzalo Ramos)… Seguici su Instagram.