La Promessa: Padre Samuel ha un incidente! Cosa gli succederà? | Anticipazioni

Dopo aver officiato le nozze tra Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) e Jana Exposito (Ana Garces), Padre Samuel (Daniel Schroeder) se la vedrà piuttosto brutta nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Il sacerdote resterà infatti coinvolto in un incidente che preoccuperà tantissimo Maria Fernandez (Sara Molina)…

La Promessa, news: Maria e il bacio con Samuel

La storyline inizierà a complicarsi quando Maria non riuscirà a reprimere l’evidente attrazione che sente per Samuel e gli darà un bacio sulle labbra, che all’inizio l’uomo ricambierà. Pentito dell’avvicinamento, Samuel ricorderà poi a Maria che è un “servo di Dio” e che dunque è totalmente sconveniente e proibito ciò che hanno fatto.

A quel punto, visto che lo starà aiutando a portare da mangiare ai bisognosi del rifugio che gestisce, Maria cercherà di appianare l’enorme divergenza sorta con Samuel e, utilizzando il sacramento della confessione, gli chiederà perdono per ciò che ha fatto domandandogli anche se possono provare a restare amici. Parole che Samuel apprezzerà, dato che perdonerà Maria, anche se continuerà a mantenere le distanze…

La Promessa, spoiler: Padre Samuel ha un incidente

Il giorno successivo al matrimonio di Jana e Manuel, Samuel otterrà il permesso dei marchesi Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) di portare tutto il cibo avanzato al rifugio dei bisognosi. Non appena si renderà conto del fatto che Samuel sta per andare lì, Maria si offrirà volontaria per aiutarlo, ma lui le dirà a sorpresa che può fare da solo e che non intende procurarle un nuovo problema sul lavoro, dato che Petra Arcos (Marga Martinez) sta aspettando il minimo pretesto per rimproverarla.

Ad ogni modo, anche se il discorso dell’uomo sembrerà a fin di bene, Maria capirà subito che Samuel sta cercando di mettere un po’ di distanza con lei e gli chiederà una spiegazione. Il sacerdote sarà però irremovibile e le dirà che sta sbagliando.

In seguito, grazie a Teresa Villamil (Andrea del Rio), Maria apprenderà che, durante il tragitto, Samuel è rimasto coinvolto in un incidente con la sua motocicletta…

La Promessa, trame: Petra impedisce a Maria di andare da Samuel

Istintivamente, Maria vorrà correre in ospedale per accertarsi delle condizioni di salute di Samuel, ma Petra le proibirà categoricamente di lasciare il lavoro e la costringerà a stare a La Promessa. Alla Fernandez non resterà dunque altro da fare se non quello di chiedere a Jana di usare la sua nuova posizione di moglie di Manuel per capire che cosa sia effettivamente successo al sacerdote.

Jana farà dunque una telefonata e scoprirà che Samuel si è ferito ad una gamba, motivo per il quale deve essere operato. Insomma, niente di grave, ma nonostante questo Maria continuerà a stare in apprensione per lui, segno del fatto che ormai è decisamente cotta del sacerdote…