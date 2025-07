La Promessa: per Cruz e Alonso arriva un nuovo scandalo! | Anticipazioni

A La Promessa non si può mai stare tranquilli: un nuovo scandalo è sempre in agguato. Nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, Cruz (Eva Martin), Alonso (Manuel Regueiro) e i loro familiari saranno infatti sulla bocca di tutti a causa del matrimonio tra Manuel (Arturo Garcia Sancho) e Jana Exposito (Ana Garces). I giornali apprenderanno infatti che l’erede del marchesato ha sposato una semplice domestica e non esiteranno a spiattellare la notizia sulle riviste scandalistiche…

La Promessa, news: Jana e Manuel in luna di miele

Come abbiamo avuto modo di accennarvi in precedenza, Jana e Manuel riusciranno a diventare marito e moglie nonostante i vari tentativi di Cruz di sabotare la loro unione. Tuttavia, la Ezquerdo nasconderà a tutti gli invitati le vere origini di Jana, inventando per lei una finta famiglia “nobiliare” pur di non far trapelare che il figlio si è innamorato di una semplice domestica.

Grazie ai consigli non proprio disinteressati di Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano), che vorrà vendicarsi con Cruz per un conto in sospeso del passato, Jana deciderà a un certo punto di rendere Manuel partecipe del fatto che la suocera è arrivata persino ad insultarla all’uscita dalla chiesa, sottolineando che non potrà mai volerle bene per l’umiliazione alla quale ha sottoposto la sua famiglia.

Stanco del modo di fare della madre, a quel punto Manuel deciderà dunque di partire con Jana in luna di miele nel nord della Spagna. Già sappiamo peraltro che Manuel e Jana partiranno con un’automobile che si bloccherà per strada e ciò li obbligherà ad accettare l’ospitalità degli anziani ma gentili coniugi Antonio (Angel Hector Sanchez) e Nica (Inma Ochoa).

La Promessa, trame: Petra in difficoltà, ecco perché

Intanto, la vita all’interno de La Promessa sembrerà scorrere come se niente fosse, tra compiti da fare e camere da ripulire. Almeno finché Petra Arcos (Marga Martinez) non si imbatterà nella copertina di una rivista di moda che Cruz è solita leggere.

Turbata dal fatto che la rivista sia entrata a conoscenza del matrimonio tra il marchesino Manuel e la domestica Jana, parlando del fatto come di un vero e proprio disonore per i Lujan, Petra cercherà dunque di nascondere alla Ezquerdo l’accaduto, con la complicità di Pia Adarre (Maria Castro), Romulo Baeza (Joaquin Climent) e degli altri domestici. Ma ogni diversivo per impedire a Cruz di leggere il giornale si rivelerà del tutto vano…

La Promessa, spoiler: un nuovo scandalo per i Lujan!

Possiamo anticiparvi che Leocadia non esiterà a mostrare il giornale a Cruz, dando l’impressione di avere avuto un ruolo nella pubblicazione della notizia. Tuttavia, la Figueroa riuscirà a far ricadere la colpa sul fotografo, a suo dire pagato da qualcuno per poi rivendere le foto sul giornale e gettare nello scandalo la famiglia Lujan. Assist che farà esprimere un’opinione pure a Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), il quale suggerirà che i responsabili potrebbero essere i Duchi de Los Infantes, ancora in rotta di collisione con i Lujan per la morte della loro unica figlia Jimena.

Dubbi e ipotesi che però, almeno per ora, non permetteranno a Cruz e Alonso (Manuel Regueiro) di arginare lo scandalo, visto che tante persone della nobiltà si metteranno in contatto con loro per capire se ciò che si dice su Manuel e Jana corrisponda o meno a verità…