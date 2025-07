Disastro a La Promessa: Petra svela a Santos che sua madre è viva! | Anticipazioni

Quando Petra Arcos (Marga Martinez) dà un ultimatum è bene rispettarlo, soprattutto quando si rischia di compromettere ancora di più un rapporto già vacillante con un figlio. È questa la disavventura che capiterà a Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Incurante dei problemi che potrebbe causare, la governante spiffererà al ribelle Santos (Manu Imizcoz) che sua madre Ana (Melania Cruz) è ancora viva…

La Promessa, news: Petra scopre che Ana è ancora viva

Per prima cosa, è bene specificare che Petra scoprirà che Ana, la moglie di Ricardo, è ancora viva grazie alle indagini che porterà avanti Cruz Ezquerdo (Eva Martin). A quel punto, dopo aver appreso che la signora Pellicer si nasconde in un paesino poco conosciuto, la Arcos non esiterà a provocare Pia Adarre (Maria Castro), che avrà iniziato una sorta di relazione proprio con Ricardo.

Petra dirà dunque a Pia che deve scegliersi meglio gli uomini che frequenta, soprattutto se sono sposati. Parole che accenderanno un campanellino d’allarme nella Adarre, tant’è che chiederà subito a Ricardo se sua moglie è davvero morta. Dopo aver tergiversato un po’ sulla questione, Pellicer ammetterà dunque di averle mentito e le parlerà del modo in cui è stato abbandonato dalla consorte quando Santos era soltanto un bambino…

La Promessa, trame: l’ultimatum di Petra a Ricardo

Ricardo spiegherà a Pia che Ana aveva cominciato una relazione con il marito di sua sorella, fuggito lo stesso giorno in cui lei lo ha lasciato da solo con il piccolo Santos. Una storia che troverà conferma nella lettera d’addio scritta da Ana, che Ricardo non aveva mai avuto il coraggio di aprire: Pia si commuoverà di fronte alla triste storia del maggiordomo, il quale scoprirà così che – quando è scappata – Ana era in attesa di un figlio dal cognato.

Tuttavia, anche se gli starà emotivamente vicino, Pia consiglierà a Ricardo di parlare con Santos prima che sia troppo tardi. Parole che si riveleranno del tutto “profetiche”, visto che Petra non esiterà ad affrontare a muso duro Ricardo per la menzogna su Ana e gli darà un limite di tempo per confessare tutto quanto a Santos, altrimenti sarà lei stessa a farlo.

La Promessa, spoiler: Petra svela a Santos che sua madre è ancora viva

Una minaccia che Petra, ovviamente, porterà a termine quando, per via del suo poco coraggio, Ricardo non riuscirà a parlare della questione con Santos. Quest’ultimo si sentirà dunque preso in giro dal padre, appena Petra gli spiegherà con un finto atteggiamento amichevole che Ana è ancora viva, e si avventerà contro di lui sottolineando che lo odia per tutte le bugie che gli ha raccontato sulla madre.

A quel punto, Ricardo cercherà di spiegare a Santos come sono andati realmente i fatti, ma il ragazzo non vorrà sentire ragioni e sembrerà intenzionato a rintracciare la madre il prima possibile. La nuova rottura con Santos farà dunque sprofondare Ricardo nella disperazione, tant'è che andrà subito da Petra per dirle che non doveva intromettersi in una questione così delicata, della quale non conosceva nemmeno tutti i dettagli. Inutile dire, però, che la Arcos non proverà alcun pentimento per ciò che ha fatto…