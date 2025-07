Padre Samuel rimarrà ospite a La promessa, ecco perché | Anticipazioni

L’incidente di Padre Samuel (Daniel Schroeder) sarà al centro della scena nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Il sacerdote passerà ancora più tempo con Maria Fernandez (Sara Molina), anche perché otterrà dal marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) il permesso di trascorrere tutto il periodo della convalescenza nella tenuta…

La Promessa, news: Maria e il bacio con Padre Samuel

Nella storyline non mancheranno ovviamente dei momenti di tensione. Padre Samuel tenterà infatti di allontanarsi da Maria nel momento in cui scatterà tra di loro un appassionato bacio. Per non tradire la sua vocazione sacerdotale, Samuel proporrà così alla Fernandez di dimenticare il loro pericoloso “avvicinamento” e di restare soltanto dei buoni amici.

Certa che il parroco di Lujan abbia ragione, Maria accetterà le condizioni poste da Samuel, ma inizierà ad indispettirsi quando noterà che l’uomo fa di tutto per evitarla. Proprio per questo, Maria cercherà di parlare a Samuel attraverso il sacramento della confessione, esprimendogli chiaramente tutti i dubbi che ha riguardo al loro rapporto. E così la faccenda non farà altro che complicarsi quando il sacerdote resterà coinvolto in un incidente…

La Promessa, trame: l’incidente di Padre Samuel

Come già anticipato, Padre Samuel avrà un incidente con la sua moto e verrà portato d’urgenza nell’ospedale di Villalquino, dove verrà sottoposto ad un delicato intervento ad una gamba. A quel punto, tramite l’amica Jana Exposito (Ana Garces) che si metterà in contatto con i medici, Maria scoprirà che Padre Samuel ha bisogno di qualcuno che si occupi di lui notte e giorno, visto che non sarà in grado di badare a se stesso finché non gli verrà levata l’ingessatura. Utilizzando come intermediario Romulo Baeza (Joaquin Climent), Maria otterrà dunque da Alonso il permesso di continuare ad ospitare Samuel anche durante la convalescenza.

La Promessa, spoiler: la convalescenza di Padre Samuel

Ciò creerà dei momenti di forte imbarazzo tra Maria e Padre Samuel, soprattutto quando la domestica si offrirà volontaria per rinfrescarlo un po’. Maria si troverà a dover lavare per bene Samuel, in quel momento a torso nudo e abbracciato a lei, e farà davvero fatica a frenare l’evidente attrazione che sente nei suoi riguardi (e che il sacerdote corrisponde).

Tuttavia, tensione erotica a parte, a un certo punto Samuel inizierà a discutere con Maria per le decisioni sulla canonica che la ragazza sta prendendo senza il suo consenso. In questo caso, a metterci una pezza sarà Romulo, il quale ribadirà a Samuel che Maria è una brava persona e che può fidarsi ciecamente di lei. Un pensiero che il giovane prete condividerà, dato che soprattutto per quel motivo sarà attratto da Maria… Seguici su Instagram.