Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 15 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Ritorno a Las Sabinas di martedì 15 luglio 2025

Paca rivela a Laura i suoi sentimenti, ma si scontra con una reazione inattesa che la lascia spiazzata. Nel frattempo, Emilio tenta di riavvicinarsi alla sua ex moglie, mentre Tano e Gracia rendono ufficiale la loro promessa di matrimonio. Il pranzo organizzato da Esther per Miguel e il resto della compagnia viene bruscamente interrotto dall’apparizione di un ospite imprevisto. Contemporaneamente, l’associazione ambientalista in cui militava Óscar si oppone formalmente al progetto di scavi promosso da Paca.

Laura spinge Paca ad abbandonare le sue consuete abitudini, invitandola a collaborare con Gracia e il gruppo Las Sabinas. Tuttavia, questa iniziativa provoca tensioni sia nel loro rapporto che sul progetto di scavi. La direzione scelta da Paca per portare avanti il suo piano genera inoltre il disappunto di Tomás. Intanto, Tano cerca di scoprire da Silvia la ragione del suo distacco da Paca, mentre su Manterana si abbatte un nuovo evento sconvolgente e inatteso, simile a un fulmine a ciel sereno…